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اقتصاد

«أبوظبي للمؤتمرات والمعارض» يُشارك بمؤتمر دولي في بانكوك

«أبوظبي للمؤتمرات والمعارض» يُشارك بمؤتمر دولي في بانكوك
2 ديسمبر 2023 02:39

أبوظبي (وام)

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شارك وفد من مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في المؤتمر الثاني والستين للرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات (ICCA) الذي عُقد مؤخراً في بانكوك، تايلاند.
ومنح المؤتمر الوفد منصة مثالية للتواصل مع أبرز الخبراء والجهات العاملة والمعنية في هذا القطاع، ودعوتهم لحضور مؤتمر الرابطة الثالث والستين، المُقرر إقامته للمرة الأولى في الإمارة خلال الفترة من 20-23 أكتوبر 2024 بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بما يُعزز ريادتها وجهة مُفضلة لسياحة الأعمال.
وقال مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض: «حققنا العديد من النتائج الإيجابية خلال مؤتمر الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات (ICCA) في بانكوك، حيث تعرفنا عن قرب على أفضل الممارسات والتجارب الناجحة التي تدعم استعداداتنا لاستضافة مؤتمر الرابطة الثالث والستين العام المقبل في أبوظبي. ويحظى زوارنا المشاركون في هذا الحدث المرتقب بأرقى الخدمات والمرافق، إلى جانب برنامج حافل بورش العمل والأنشطة المُحفزة للإبداع والابتكار، مع الاستمتاع بكرم ضيافتنا الإماراتية الأصيلة.  واستعرض وفد المكتب، خلال المؤتمر، مقومات وبرامج سياحة الأعمال في أبوظبي، بالتزامن مع تعميق علاقات التعاون مع جمعيات تنظيم المؤتمرات المهنية المتخصصة.  يذكر أن أبوظبي تصدرت تصنيف الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات (ICCA) لأفضل وجهات تنظيم المؤتمرات المتخصصة في الشرق الأوسط لعام 2022، فيما يدعم احتضانها مؤتمر الرابطة الثالث والستين خطواتها الساعية إلى ترسيخ مكانتها في قطاع سياحة الأعمال، وتأكيد قدرتها على استضافة أكبر الاجتماعات والمؤتمرات العالمية.

مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض
أبوظبي
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