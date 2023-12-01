7.5 مليار درهم قيمة تداولات الأسهم المحلية خلال أسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

نشطت تداولات أسواق الأسهم المحلية في الأسبوع الماضي لتتجاوز قيمة التداولات الإجمالية 7.57 مليار درهم متضمنة 5.58 مليار درهم قيمة التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية و1.98 مليار درهم تداولات سوق دبي المالي.

ودعمت عمليات شراء الأجانب، تماسك مؤشرات أداء الأسواق المحلية لتختتم الأسبوع مسجلة انخفاضات لا تذكر حيث بلغ صافي تعاملات الأجانب 181.42 مليون درهم كمحصلة (شراء) منها 72.71 مليون درهم صافي الشراء في سوق العاصمة و108.71 مليون درهم في سوق دبي المالي.

وإلى ذلك انخفضت القيمة السوقية للأسهم المحلية خلال الأسبوع بمقدار 5.11 مليار درهم محصلة لانخفاض القيمة السوقية لأسهم أبوظبي بنحو 4.36 مليار درهم إلى 2.875 تريليون درهم، وتراجع القيمة السوقية للأوراق المالية المتداولة في سوق دبي المالي بنحو 749.87 مليون درهم لتبلغ 675.208 مليار درهم.



سوق أبوظبي

وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة تعاملات بيع الأجانب الإجمالية مقارنة بتعاملات الشراء لتكون المحصلة صافي (شراء) 72.71 مليون درهم، وصافي (شراء) 3.8 مليون سهم بعد استحواذهم على 35.26% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 37.28% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة. وكانت محصلة تعاملات العرب (شراء) بقيمة 9.89 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (بيع) بقيمة 110.93 مليون درهم، في حين جاءت محصلة تعاملات الأجانب (غير العرب) شراء بقيمة 175.55 مليون درهم، مؤكدة أن محصلة تعاملات الإماراتيين كانت (بيع) بنحو 72.71 مليون درهم من مشتريات من الأسهم بقيمة 3.579 مليار درهم ومبيعات بقيمة 3.651 مليار درهم.

وفيما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي، فإن قيمة تعاملات شراء المستثمرين المؤسساتيين بلغت 4.796 مليار درهم بعد شراء 717.2 مليون سهم، مقارنة بنحو 4.84 مليار درهم قيمة تعاملات بيع 793.9 مليون سهم لتكون محصلة تعاملات المؤسسات صافي (بيع) بقيمة 73.18 مليون درهم وصافي (بيع) 76.7 مليون سهم. وقام المستثمرون الأفراد بشراء 325.13 مليون سهم بقيمة تتجاوز 814.54 مليون درهم، وباعوا 248.43 مليون سهم بقيمة 741.35 درهم لتكون المحصلة صافي (شراء) بقيمة 73.18مليون درهم وصافي (شراء) لعدد 76.7 مليون سهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على انخفاض نسبته 0.17% منخفضاً بمقدار 16.15 نقطة، ويغلق عند مستوى 9539 نقطة، مقارنة مع 9555.2 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وتظهر بيانات السوق أن حركة المؤشر العام تذبذبت خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى 9564.12 نقطة خلال الأسبوع، في حين بلغ أدنى مستوى مسجل للمؤشر 9496.39 نقطة. وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 31 شركة مقابل تراجع أسعار 43 شركة، فيما أغلقت 32 شركة مستقرة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع السابق.

وشهد السوق إبرام 62 ألفاً و52 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 1.042 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 5.584 مليار درهم. وتراجعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 4.36 مليار درهم لتبلغ في نهاية الأسبوع 2.875 تريليون درهم مقارنة مع القيمة السوقية بنهاية الأسبوع السابق البالغة 2.879 تريليون درهم.



سوق دبي

وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 1.048 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 52.77% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال نفس الفترة نحو 939.39 مليون درهم لتشكل ما نسبته 47.29% من إجمالي قيمة المبيعات ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 108.71 مليون درهم، كمحصلة (شراء). وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم بقيمة 938.17 مليون درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 1.046 مليار درهم لتكون محصلة تعاملاتهم صافي (بيع) بقيمة 108.71 مليون درهم.

ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 1.448 مليار درهم تشكل ما نسبته 72.91% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 1.34 مليار درهم لتشكل ما نسبته 67.5% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 107.48 مليون درهم، كمحصلة (شراء). وزادت تعاملات بيع الأفراد في سوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضي مقارنة بتعاملات الشراء، حيث بلغت 645.55 مليون درهم مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 538 مليون درهم لتكون المحصلة صافي (بيع) بنحو 107.48 مليون درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على انخفاض لا يذكر بنحو 4 نقاط عند مستوى 3987.75 نقطة يوم أمس مقارنة مع 3992 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وانخفضت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق بمقدار 749.8مليون درهم لتبلغ 675.208 مليار درهم مقارنة بنحو 675.958 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق. كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 1.986 مليار درهم بعد تداول 4562.42 مليون سهم خلال 32 ألفاً و257 صفقة.



تداولات الإماراتيين

استحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي حيث بلغت حصتهم 64.74% من قيمة التداولات و62.72% من كمية التداولات.

وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 3.57 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 3.65 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيع) بقيمة 72.71 مليون درهم وصافي (بيع) لنحو 3.8 مليون سهم.