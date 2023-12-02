مؤشر «إس أند بي» عند أعلى مستوياته في 2023

شريف عادل (واشنطن)

أنهت الأسهم الأميركية تعاملات أول أيام آخر أشهر العام بنبرة قوية، لتغلق المؤشرات الرئيسية معها في المنطقة الخضراء، ما سمح لمؤشر داو جونز الصناعي بتسجيل مستوى قياسي جديد لعام 2023، ودفع بمؤشر إس أند بي 500 الأشمل إلى أعلى مستوى إغلاق له هذا العام، رغم إعادة بنك الاحتياط الفيدرالي شبح رفع الفائدة إلى الأذهان.

ومع نهاية تعاملات الجمعة، سجل مؤشر داو جونز أعلى مستوى في 2023 لليوم الثاني على التوالي، ليرتفع بمكاسبه هذا العام إلى 9.40%، وارتفع مؤشر إس أند بي 500 بنسبة 0.59%، وصلت به لأعلى مستوياته منذ شهر مارس من العام الماضي، بينما سجلت مكاسب ناسداك نسبة 0.55%.

وجاءت مكاسب الجمعة بعد شهر كان الأفضل لمؤشري إس أند بي وناسداك منذ شهر يوليو من العام الماضي، ولمؤشر داو جونز منذ أكتوبر 2022، حيث ارتفعت بنسب 8.9% و10.7% و8.8% على الترتيب.

وهذا الأسبوع، ارتفع مؤشر إس أند بي 500 بنسبة 0.77%، بينما ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 2.4%، كما أضاف مؤشر ناسداك نسبة 0.38%. وكان هذا الأسبوع هو الخامس على التوالي من المكاسب للمؤشرات الرئيسية الثلاثة.

وجاءت مكاسب يوم الجمعة على الرغم من تصريحات جيروم باول، رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي، التي ذكر بها الجميع أن الانتصار على التضخم في الاقتصاد الأكبر في العالم لم يحسم بعد، رغم ما تم الإعلان عنه من بيانات تؤكد تراجعه في الفترة الأخيرة. وقال باول إن السياسات التقييدية ستبقى حتى يتأكد أعضاء مجلس الاحتياط الفيدرالي من توجه معدل التضخم نحو مستواه المستهدف 2%.

ويوم الجمعة، قال باول في تصريحات تم إعدادها مسبقاً، للحاضرين في كلية سبيلمان في أتلانتا، إن «الوقت مازال مبكراً لتوقع انتهاء التضخم المرتفع بقدر من الثقة، أو للتكهن بموعد تخفيف السياسة النقدية». وأشار إلى أنه ورفاقه في مجلس الاحتياط الفيدرالي على استعداد لتشديد السياسة بشكل أكبر إذا اقتضى الأمر.

لكن أسواق الأسهم، التي يبدو أحياناً أنها تصدق ما تريد، لم تقنع بكلمات باول، بل وبدا أن المتداولين فيها فسروا كلماته على أنها إشارة على أن البنك المركزي قد انتهى على الأقل من رفع الفائدة. وبناءً عليه، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية، وفي مقدمتها سندات السنوات العشر، شديدة الأهمية في العديد من الأسواق الأميركية، لتدفع الأسهم إلى أعلى، في آخر ساعة من تداولات اليوم. وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية في تعاملات الجمعة بأكثر من 13 نقطة أساس، ليصل إلى 4.213%.