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اقتصاد

«الصناعات الدفاعية» تشارك في معرض «إيديكس» بمصر

«الصناعات الدفاعية» تشارك في معرض «إيديكس» بمصر
3 ديسمبر 2023 03:13

أبوظبي (وام)

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يشارك مجلس الإمارات للشركات الدفاعية كشريك استراتيجي للدفاع في النسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2023»، والذي تنطلق أعماله في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023، في مركز مصر الدولي للمعارض بالقاهرة. 
وتأتي مشاركة المجلس من خلال تنظيم الجناح الوطني لدولة الإمارات، والذي يضم تسع شركات وطنية متخصصة في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتعلقة بها، من أبرزها: مجموعة «إيدج»، وشركة «الياه سات»، وشركة «جال - أمرُك»، والمصنع الوطني لمنتجات الأمن والسلامة، وشركة «الصير» للمعدات والتوريدات البحرية. 
كما يضم الجناح منصات لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومجلتي «درع الوطن» و«الجندي» الصادرتين عن وزارة الدفاع، بالإضافة إلى شركة «كابيتال للفعاليات» لاستعراض أعمال معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2025». 
ويعد المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2023»، الذي يقام تحت رعاية فخامة عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، من أضخم المعارض المتخصصة في الصناعات العسكرية في القارة الأفريقية. 
وقالت منى أحمد الجابر، رئيسة مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية: «تأتي مشاركة دولة الإمارات للمرة الثالثة في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية في جمهورية مصر العربية، في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، والتي تتميز بالتطور والثبات والسعي نحو تعزيز التعاون المشترك الذي يشهد نمواً مطرداً، خاصة في المجالات الحيوية التنموية والاقتصادية والاستثمارية والفرص الواعدة لتوسيع قاعدة هذا التعاون، بناءً على الرؤية الشاملة التي تتبناها قيادتا البلدين لترسيخ مسار هذه العلاقات وزيادة تطورها عبر شراكات استراتيجية تعزز القدرات وتلبي طموحات البلدين والشعبين الشقيقين». 
وأشارت إلى حرص الشركات الإماراتية على المشاركة في معرض «إيديكس 2023»، لاستعراض أحدث منتجات وتقنيات وابتكارات الشركات الإماراتية في التصنيع الدفاعي، وذلك عبر ما يزيد على 50 منتجاً، تسعى من خلالها إلى تسليط الضوء على مستوى التميز الذي وصلت إليه الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات، والتي باتت تملك منتجات متطورة وبرامج متقدمة في التكنولوجيات العسكرية.
وأكدت على الدعم المستمر لأعضاء مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، من خلال خلق الفرص التي تسهم في تعزيز مشاركاتهم في المحافل الدولية وإبراز قدراتهم والتواصل مع الخبرات العالمية المتخصصة في المجال.

إيديكس
الصناعات الدفاعية
مصر
القاهرة
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