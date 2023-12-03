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اقتصاد

الإمارات وكازاخستان تتعاونان لتنمية مصادر الطاقة منخفضة الكربون

الإمارات وكازاخستان تتعاونان لتنمية مصادر الطاقة منخفضة الكربون
4 ديسمبر 2023 02:20

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ووزارة الطاقة في جمهورية كازاخستان، ممثلة في صندوق الثروة السيادية سامروك كازينا، بصفتها شركة مساهمة، مذكرة تفاهم بشأن تنمية مصادر الطاقة منخفضة الكربون، بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية في قطاع الطاقة لكلا البلدين. وتعكس المذكرة الجهود المشتركة نحو تطوير مشاريع ومبادرات الطاقة المستدامة لدعم أجندة العمل المناخي، وتعزيز أثرها الإيجابي على الاقتصاد الشامل والمستدام.
وبموجب مذكرة التفاهم، يهدف الطرفان إلى استكشاف فرص الاستثمار والاستفادة منها في مجال الطاقة منخفضة الكربون، بما في ذلك دعم تطوير مصادر جديدة، كما تنص الاتفاقية على تبادل المعلومات بين البلدين، وتنظيم الندوات والمؤتمرات المشتركة لتعزيز تبادل المعرفة في هذا المجال.
وبهذه المناسبة، قال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات: «تهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل انتشار ونمو مصادر توليد الطاقة منخفضة الكربون، والتي لها بالفعل دور مهم في كلا البلدين، فمن خلال الاستفادة من خبراتنا المشتركة، سنخلق فرصاً جديدة لنمو دولنا نحو مستقبل خال من الكربون وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة، بما يدعم طموحات وأهداف الاستدامة، وينعكس بلا شك على أجيال المستقبل».
وترتكز مذكرة التفاهم على تاريخ قائم من العلاقات الثنائية العميقة بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، التي تمتد على مدى ثلاثة عقود.

وزارة الاستثمار
الإمارات
كازاخستان
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