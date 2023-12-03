الإثنين 4 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

محمد الشرقي يستقبل وزير خارجية كوستاريكا

محمد الشرقي لدى استقبال وزير خارجية كوستاريكا والوفد المرافق (وام)
4 ديسمبر 2023 02:20

الفجيرة (وام)

أخبار ذات صلة
محمد الشرقي: ملحمة البذل والعطاء
سعود بن صقر يستقبل وزير الخارجية والعبادة في كوستاريكا

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، معالي الدكتور أرنولدو أندريه تينوكو، وزير الخارجية وشؤون العبادة في جمهورية كوستاريكا، بحضور فرانسيسكو شاكون إيرنانديس، سفير كوستاريكا لدى الدولة. 
ورحب سمو ولي عهد الفجيرة بالضيفين اللذين قدما للسلام على سموّه، وجرى تبادل الحديث حول مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وسبل تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات. وأشاد الضيوف بالتطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات عامة، وإمارة الفجيرة خاصة، على جميع المستويات. حضر اللقاء، خوسيه ألبرتو بارانتيس، المساعد الشخصي لوزير الخارجية وشؤون العبادة بجمهورية كوستاريكا.

محمد الشرقي
الفجيرة
كوستاريكا
آخر الأخبار
100 شركة ناشئة تشارك في مؤتمر الأطراف
علوم الدار
100 شركة ناشئة تشارك في مؤتمر الأطراف
اليوم 15:05
نجاح لافت لبطولة نادي الشارقة للصقارين بالتلواح
الرياضة
نجاح لافت لبطولة نادي الشارقة للصقارين بالتلواح
اليوم 15:00
سيبيريا تسجل 50 درجة تحت الصفر.. وثلوج قياسية في موسكو
الترفيه
سيبيريا تسجل 50 درجة تحت الصفر.. وثلوج قياسية في موسكو
اليوم 14:55
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب بحر مرمرة بتركيا
اليوم 14:47
الصحف الأوروبية بين «نيران» هالاند و«تحدي» جواو فيليكس!
الرياضة
الصحف الأوروبية بين «نيران» هالاند و«تحدي» جواو فيليكس!
اليوم 14:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©