محمد الشرقي يستقبل وزير خارجية كوستاريكا

الفجيرة (وام)

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، معالي الدكتور أرنولدو أندريه تينوكو، وزير الخارجية وشؤون العبادة في جمهورية كوستاريكا، بحضور فرانسيسكو شاكون إيرنانديس، سفير كوستاريكا لدى الدولة.

ورحب سمو ولي عهد الفجيرة بالضيفين اللذين قدما للسلام على سموّه، وجرى تبادل الحديث حول مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وسبل تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات. وأشاد الضيوف بالتطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات عامة، وإمارة الفجيرة خاصة، على جميع المستويات. حضر اللقاء، خوسيه ألبرتو بارانتيس، المساعد الشخصي لوزير الخارجية وشؤون العبادة بجمهورية كوستاريكا.