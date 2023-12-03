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اقتصاد

تفاهم بين «المركزي» وبنك كوبا

تفاهم بين «المركزي» وبنك كوبا
4 ديسمبر 2023 02:20

أبوظبي (الاتحاد)

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وقّع مصرف الإمارات المركزي وبنك كوبا المركزي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الروابط المشتركة وإرساء إطار لتطوير العلاقات الثنائية وتبادل المعلومات والخبرات في المجالات المشتركة.
تشمل المذكرة، تعزيز التعاون الثنائي من خلال تبادل المعلومات حول أفضل الممارسات ذات الصلة بالأعمال الأساسية للبنوك المركزية، وتوسيع نطاق الحوار والمشاركة بشأن القوانين والأنظمة المتعلقة بالعملات الرقمية للبنوك المركزية ونظم الدفع والابتكار المالي الرقمي، والإشراف على نظم وخدمات الدفع في أسواق البلدين، وتسهيل التعاون بين الجانبين عبر التدريب والمساعدات الفنية وتبادل الخبرات والمعارف، بما في ذلك الدراسات والبحوث المشتركة، بالإضافة إلى تشجيع الطرفين للبنوك التجارية في البلدين على التعاون المصرفي. 
وتعليقاً على التوقيع، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي:  تعكس مذكرة التفاهم الموقعة رغبة مصرف الإمارات المركزي وبنك كوبا المركزي في تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في المجال المالي، والاستفادة من التطور الرقمي والتكنولوجيا المالية لتطوير خدمات وأنظمة الدفع لتعزيز العلاقات المشتركة ودعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة للدولة. نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع نظرائنا في جمهورية كوبا، من أجل توسيع نطاق علاقات التعاون في كافة المجالات.

مصرف الإمارات المركزي
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كوبا
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