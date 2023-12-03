12 طائرة أسطول «ويز إير أبوظبي» إلى العالم

رشا طبيلة (أبوظبي)

قالت هبة أحمد خليل، المدير الأول لأمن الطيران والشؤون الحكومية في ويز إير أبوظبي، إن شركة الطيران الوطنية تواصل جهودها في تعزيز قدراتها للمساهمة في تطوير القطاع السياحي، مؤكدة أن الشركة تشغل اليوم أسطولاً يضم 12 طائرة وتسيِّر رحلاتها إلى أكثر من 39 وجهة في 28 دولة.

أضافت خليل لـ«الاتحاد»، أن «ويز إير أبوظبي» ملتزمة بدعم القطاع والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني، والمضي قدماً في مسيرة قطاع الطيران المحلي الحافلة بالإنجازات خلال السنوات المقبلة.

وأشارت إلى أن الشركة سجلت أرقاماً قياسية خلال الأعوام الماضية، حيث نجحت الشركة في عام 2022 بتسيير أكثر من ستة آلاف رحلة، ومضاعفة حجم أسطولها، ونقل ما يزيد على 1.2 مليون مسافر.

وأوضحت أن شركة ويز إير أبوظبي تحرص منذ تأسيسها في عام 2021، على مواصلة التزامها بدعم مستهدفات الدولة الطموحة ودفع عجلة التنمية في قطاعي الطيران والسياحة في الدولة، حيث طرحت خيارات جديدة للسفر في دولة الإمارات.

وأضافت «نفخر بما حققناه منذ انطلاق عملياتنا التشغيلية في إمارة أبوظبي، حيث نجحنا، بالتعاون مع شركائنا الرئيسيين، في تعزيز وتوسيع نطاق عملياتنا لتحقيق مهمتنا الرامية لاجتذاب مزيد من السياح إلى الدولة».

وأكدت أن إطلاق الشركة شكل مرحلة مهمة نحو إرساء معايير جديدة في قطاع السفر منخفض التكلفة في المنطقة. كما ساهمت ويز إير أبوظبي في دعم جهود إمارة أبوظبي ودولة الإمارات للنهوض بقطاع السياحة وتحفيز استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.

وقالت هبة خليل حول إنجازات الدولة في قطاع الطيران، إن دولة الإمارات تعد اليوم من أكثر الدول ريادة في قطاع الطيران والنقل الجوي حول العالم، حيث تتميز بموقعها الاستراتيجي وبنية تحتية تنافسية توفرها مطاراتها وناقلاتها الوطنية ووجهاتها السياحية المساهمة في ترسيخ مكانتها العالمية.

وأضافت «تواصل الدولة جهودها في تطوير مختلف مرافقها السياحية للارتقاء بتجارب السفر ورسم ملامح مستقبل القطاع».

وقالت «تحقق دولة الإمارات عاماً تلو عام إنجازات عالمية مشهودة، وتسهم في تعزيز مكتسبات سجلها الحضاري المشرّف، والتي باتت موضع إعجاب وتقدير شعوب العالم أجمع».

وأوضحت أن الإنجازات التي تحققها دولتنا، تعكس طموح قيادتنا الرشيدة، في مشهد يجسد التلاحم خلف رؤية واحدة جعلت من اليوم الوطني مناسبة سنوية يزداد فيها فخر أبناء الإمارات بوطنهم، واعتزازهم بما تحققه دولتهم من ريادة وتقدم وتنمية في كل المجالات وعلى كل الأصعدة، منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصولاً إلى يومنا هذا.

وأكدت «نواصل سعينا الدؤوب للمساهمة في تطوير منظومة اقتصادية عالمية المستوى تدعم نمو الاقتصاد الوطني وترتقي بمكانة الإمارات كوجهة إقليمية وعالمية».