أسعار الذهب تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق فوق 2100 دولار للأونصة اليوم الاثنين إذ عززت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول ثقة المتداولين في أن البنك المركزي الأميركي قد يخفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر فائدة.

وبحلول الساعة 0530 بتوقيت جرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 0.8 بالمئة إلى 2087.69 دولار للأونصة. وفي وقت سابق من الجلسة، صعد الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2111.39 دولار.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب نحو واحد بالمئة إلى 2107.50 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 25.45 دولار للأونصة، ونزل البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 929.10 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 996.04 دولار.