«أبوظبي للاستثمار» يعزز تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمركبات الكهربائية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن، أمس، كل من مكتب أبوظبي للاستثمار و«فاراداي فيوتشر إنتيلجنت إلكتريك»، أن شركة «فاراداي فيوتشر» تستعد لتزويد حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقات المركبات الكهربائية الذكية المتطورة ضمن مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) في إمارة أبوظبي. وكانت «فاراداي فيوتشر» قد أطلقت مؤخراً نسختها المحدودة من السيارات الكهربائية من طرازFF 91 2.0 aiFalcon في الشرق الأوسط، لتصبح من بين مجموعة متنامية من الشركات التي تتطلع إلى ترسيخ حضورها ضمن مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI).

وتعمل «فاراداي فيوتشر» على تصميم وتصنيع الجيل الجديد من المركبات الكهربائية الذكية التي تركز على أعلى معايير التقنية والفخامة. وقامت الشركة بتطوير مجموعة منتجات قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي للاستخدام في سياراتها. وبموجب الاتفاقية، ستقوم «فاراداي فيوتشر» بإنشاء مقرها الإقليمي ومرافق حديثة للتصنيع والأبحاث والتطوير تركز على الجيل الجديد من المركبات الكهربائية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى استكشاف فرص تمويل تطبيقات المركبات الكهربائية الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما سيتعاون الجانبان لتطوير أطر تنظيمية تساهم في تحسين عمليات تصنيع حلول وتطبيقات المركبات الذكية وذاتية القيادة.

ويوفر مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) في مدينة مصدر مرافق حديثة وخدمات متطورة وبنية تنظيمية متكاملة لدعم تصميم واختبار وتصنيع المركبات الذكية وذاتية القيادة وتطبيقاتها الجوية والبرية والبحرية، وتزويد الخدمات إلى قطاعات أخرى، مثل قطاع الخدمات اللوجستية.

وفي هذا السياق، قال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: «يتمتع مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) بمكانة رائدة على صعيد الابتكار في قطاع النقل الجوي والبري والبحري، ويستقطب أفضل الشركات الطموحة القادرة على رسم ملامح جديدة لمستقبل النقل المستدام. وستساهم أنشطة ‘فاراداي فيوتشر’ في تعزيز أداء قطاع المركبات الكهربائية في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى توفير خبرات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي والتنقل الذكي المشترك».

وسيعمل مركز «فاراداي فيوتشر» للأبحاث والتطوير في إمارة أبوظبي على تسريع وتيرة تطوير حلول الذكاء الاصطناعي والمركبات الذكية لاستخدامها في قطاع النقل، بالإضافة إلى التعاون في مبادرات مشاركة الخبرات التقنية مع الجامعات في إمارة أبوظبي.

من جانبه، قال ماتياس أيدت، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة «فاراداي فيوتشر»: «سيساهم تعاوننا مع مكتب أبوظبي للاستثمار في دعم جهود مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) وفي تعزيز توظيف تطبيقات المركبات الذكية وذاتية القيادة في دولة الإمارات، مما سيوفر فرص نمو كبيرة لأعمالنا. وكنا قد أعلنا مؤخراً عن خطط لدخول سوق دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2024 مع إطلاق طراز FF 91 2.0 Futurist aiFalcon من سياراتنا الكهربائية. ويمثل تعاوننا مع مكتب أبوظبي للاستثمار خطوة هامة تجاه تحقيق هذا الهدف، كما تعكس في الوقت ذاته نجاح الاستراتيجية العالمية للشركة والمكانة المتميزة لما تقدمه من تقنيات ومنتجات، خصوصاً مع ما تتمتع به دولة الإمارات من مكانة كواحدة من أفضل الأسواق عالمياً لقطاع صناعة السيارات الفاخرة».

بدوره، قال جيري وانغ، رئيس شركة فاراداي فيوتشر جلوبال بارتنرز المحدودة: «يسرنا دعم هذا التعاون، ونتطلع قدماً لبناء شراكة ناجحة وطويلة الأمد، ودعم رؤية وأنشطة مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI). نود أن نشكر شركاءنا الاستراتيجيين وأعضاء مجلس إدارة عملياتنا في الشرق الأوسط، والشيخ عبد الله بن محمد القاسمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة (ماستر) الاستثمارية، وأحمد خلف أحمد خلف العتيبة، رئيس مجلس إدارة شركة سراج القابضة، لمساهاتهم القيمة».

ويستفيد مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) من القدرات الصناعية الكبيرة التي تتمتع بها إمارة أبوظبي، ويمثل رافداً هامًا لتحقيق استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى أن تصل نسبة السيارات الكهربائية والهجينة إلى 50% من مجموع السيارات في الدولة بحلول العام 2050.

يستفيد المجمّع من الموقع الاستثنائي للإمارة والذي يتيح الوصول إلى أهم الممرات الجوية، والبنى التحتية البرية، والموانئ البحرية العالمية. ويضم المجمع أيضاً مرافق أكاديمية ومناطق لإجراء الاختبارات، ومختبرات الأبحاث والتطوير، ومرافق لإصدار الاعتمادات وورش عمل كبيرة، وحظائر للطائرات، ومرافق صناعية متكاملة ترتبط بشبكة الخدمات اللوجستية العالمية في إمارة أبوظبي.