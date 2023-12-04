9 مشاريع جديدة لـ«الدار» توفر 3500 وحدة سكنية

سيد الحجار (أبوظبي)

كشفت شركة الدار العقارية منذ بداية عام 2023 عن 9 مشاريع عقارية جديدة توفر نحو 3500 وحدة سكنية بأبوظبي ودبي ورأس الخيمة.

وباشرت «الدار» خلال العام الحالي إطلاق أولى مشاريعها السكنية في دبي بالتعاون مع «دبي القابضة»، بجانب مواصلة إطلاق المشاريع الجديدة في أبوظبي، ورأس الخيمة، فضلاً عن توسيع مخزونها الاستراتيجي من الأراضي مع الاستحواذ على جزيرة الفاهد التي تمتد على مساحة 3.4 مليون متر مربع بأبوظبي.

وقال راشد العميرة الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير لـ«الاتحاد» إن تحقيق الشركة لمبيعات قوية في كافة مشاريعها الجديدة يعكس ثقة العملاء في المشاريع التطويرية عالية الجودة للدار، وقدرتها في توفير خيارات جاذبة للمشترين المحليين والدوليين، ما يعزز من خطط الشراكة لمواصلة طرح المزيد من المشاريع.

وبلغ إجمالي مبيعات الدار في الإمارات للربع الثالث من عام 2023 رقماً قياسياً قدره 6.4 مليار درهم بزيادة قدرها 102% على أساس سنوي، كما ارتفعت المبيعات في الإمارات للأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 137% على أساس سنوي لتصل إلى 17 مليار درهم. وأكد العميرة أن المبيعات القوية للمشاريع سواء من المشترين الدوليين أو المقيمين يؤكد مكانة الإمارات وأبوظبي كوجهة مفضلة للاستثمار والأعمال والإقامة.



سوق دبي

وأطلقت «الدار» أكتوبر الماضي «جنان من الدار» (جنان)، مجمّعها السكني الأول في إمارة دبي، بالشراكة مع «دبي القابضة»، حيث تم طرح المرحلة الأولى من المشروع والتي تضم 468 وحدةً من أصل 2428 منزلاً، إذ تم بيع كامل وحدات المرحلة الأولى، لتقوم الشركة بإطلاق المرحلة الثانية من المشروع، والذي يتضمن 318 وحدة إضافية، ليبلغ بذلك إجمالي الوحدات المُباعة 786 فيلا وتاون هاوس بقيمة 3.1 مليار درهم.

وتبدأ أسعار وحدات التاون هاوس المؤلفة من 3 غرف من 2.5 مليون درهم، في حين تبدأ أسعار الفلل المكوّنة من 3 غرف نوم من 3.5 مليون درهم.

وكانت «الدار» قد وقعت في فبراير الماضي مع دبي القابضة، اتفاقية إلزامية مشتركة لتطوير مشاريع جديدة ضمن مواقع رئيسية في دبي، موضحة أن أعمال تطوير المشاريع ستنطلق في عام 2023 وسيتم إنجازها على مراحل عدة، وستضم أكثر من 9000 وحدة، تكملها مساحات تجزئة ومرافق مجتمعية بمساحة طابقية إجمالية تبلغ 19.3 مليون قدم مربعة.



رأس الخيمة

وأطقت الدار الشهر الحالي مشروع «نيكي بيتش ريزيدنسز»، وهو مجتمع سكني جديد في جزيرة المرجان في رأس الخيمة، حيث سيتم إطلاق 357 وحدة للبيع ضمن المرحلة الأولى للمشروع «نيكي بيتش ريزيدنسز» في 5 ديسمبر 2023، تتنوع بين شقق مكوّنة من غرفة نوم واحدة إلى خمس غرف، فيما يبلغ متوسط سعر الشقّة المكونة من غرفة نوم واحدة 2.3 مليون درهم.

وكانت «الدار» قد وقعت سبتمبر الماضي شراكة مع شركة الضيافة العالمية «نيكي بيتش»، بهدف تطوير ثلاثة مبانٍ سكنية تحمل اسم العلامة التجارية «نيكي بيتش» ضمن مجمّع كبير في جزيرة المرجان.



مشاريع أبوظبي

واستهلت الدار العقارية عام 2023 بإطلاق مشروع «المدينة المستدامة - جزيرة ياس»، بالشراكة مع «دايموند ديفيلوبرز»، والذي يضم 10 مجمعات سكنية، متاحة للمشترين من جميع الجنسيات، حيث تشمل المرحلة الأولى إنشاء 512 شقة وتاون هاوس، تم بيعها بالكامل بقيمة مليار درهم، ما دفع الشركة إلى طرح بقية وحدات المشروع للبيع، وتشمل 352 وحدة.

وأطلقت في فبراير الماضي، مشروع «منارة ليفنج»، بجزيرة السعديات في أبوظبي، والذي سيضم المشروع للجنسيات كافة 237 منزلاً بالقرب من منارة السعديات.

كما أطلقت في مارس 2023 مشروع «ريمان ليفينج» ضمن مجمع «الريمان» الذي تطوره الشركة في منطقة الشامخة في أبوظبي، حيث سيوفر المشروع للعملاء من مختلف الجنسيات 630 وحدة للشراء من إجمالي وحدات المشروع البالغ عددها 1050 وحدة، وذلك خلال المرحلة الأولى من إطلاق المشروع. كما كشفت «الدار» في يونيو عن إطلاق مشروع «ذا سورس 2»، في جزيرة السعديات بأبوظبي، وسيضم 148وحدةً سكنية بمساحات واسعة، بأسعار تبدأ من 2.82 مليون درهم.

وجاء طرح المبنى بعد بيع جميع وحدات المبنى الأول ضمن مشروع «ذا سورس 1» في منطقة سعديات غروف، بعدما استقبل طلباً كبيراً من جانب المشتريين الدوليين، حيث بيعت كافة وحداته البالغة 204 وحدات في غضون أيام من الإطلاق خلال شهر مارس الماضي.



«غاردينيا باي»

وخلال أغسطس الماضي أطلقت الدار العقارية مشروع «غاردينيا باي» في جزيرة ياس، حيث تضم المرحلة الأولى 210 وحدات سكنية، من إجمالي 2434 وحدة تتنوع بين الاستوديو وشقق بغرفة نوم واحدة، وغرفتيّ نوم، وثلاث غرف نوم، حيث تم بيع ثلاثة مبانٍ ضمن المرحلة الأولى من المشروع في غضون 24 ساعة فقط من طرحها للبيع، ما شجع الشركة على طرح 3 مبان إضافية للبيع لعامة الجمهور.