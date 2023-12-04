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اقتصاد

«مصدر» تستحوذ على مشاريع طاقة متجددة في بولندا

خلال التوقيع علي اتفاقيات الاستحواذ (من المصدر)
5 ديسمبر 2023 01:16

دبي (الاتحاد)

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أعلنت أمس شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، استحواذها بالشراكة مع مجموعة «تاليري إنرجيا» الفنلندية المتخصصة في الاستثمار وتطوير المشاريع في قطاع الطاقة المتجددة، على ثمانية مشاريع طاقة متجددة هجينة، في خطوة تسهم في زيادة حجم محفظة مشاريعهما في بولندا.
وتم توقيع الاتفاقية من قبل أماليا جياناكيكو، رئيس قسم التطوير والاستثمار (مصدر أوروبا)، وستيفن باتلر، مدير الاستثمار في شركة «تاليري إنرجيا»، وميشال ويسنيوسكي، مدير تطوير الأعمال في شركة «دومرل».
وحضر مراسم التوقيع كل من يعقوب سلاويك سفير جمهورية بولندا لدى دولة الإمارات، وبياتا داسزينسكا-موزيتشكا، رئيسة مجلس إدارة بنك «جوبودارستوا كراجوويجو»، وأحمد العوضي، مدير إدارة تطوير الأعمال والاستثمار في «مصدر».
وعند دخولها مرحلة التشغيل، ستبلغ القدرة الإنتاجية للمشاريع الثمانية، والتي تجمع بين الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح البرية، أكثر من 1 جيجاواط، وهو ما يكفي لتزويد نحو 223 ألف منزل بالكهرباء والحد من إطلاق 1.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. ومن شأن هذه الاتفاقية أن تسهم في توسيع محفظة المشاريع المتنامية لشركة «مصدر» في القارة الأوروبية.
وفي هذه المناسبة، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «سعداء بهذه الخطوة المهمة التي من شأنها تعزيز محفظة مشاريعنا في أوروبا والمساهمة في دعم مساعي بولندا لتحقيق أهدافها المتعلقة بالعمل المناخي. ولا بد لنا من الإشادة بجهود بولندا واعتمادها مؤخراً لتشريعات تدعم قطاع الطاقة النظيفة، والتي فسحت المجال لزيادة حصة الطاقة المتجددة من خلال السماح بتطوير مشاريع هجينة من طاقتي الشمس والرياح وربطها بالشبكة. وانطلاقاً من دورنا كشركة رائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، فإننا فخورون بالاستثمار في مشاريع وتقنيات مبتكرة وجديدة في بولندا وسائر أوروبا من شأنها توفير طاقة مستدامة وآمنة».

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