قوارير البلاستيك.. كارثة بيئية

حسونة الطيب (أبوظبي)

مع بداية العام الجديد، يبدأ موسم السفر، حيث يتنقل الملايين من الناس من مكان إلى آخر حول العالم.

ولا شك أن شراء زجاجات البلاستيك وحملها والتخلص منها، أصبح ضمن العوامل الأساسية أثناء السفر، حيث تحتوي معظم حقائب الظهر، على جيوب جانبية لحمل هذه القوارير.

وتخلف الراحة الوقتية التي توفرها هذه الزجاجات، كارثة بيئية تضر بكوكب الأرض وقاطنيه من بشر وكائنات حية ونبات، ويقدر الاستهلاك العالمي من زجاجات البلاستيك، بنحو 500 مليار سنوياً، الذي يشكل 10% من الإنتاج الكلي للبلاستيك. وينتهي المطاف بها في مكبات النفايات، أو الأسوأ من ذلك في المحيطات والبحار وعلى الأرض، وفقاً لفاينانشيال تايمز.

وفي هذا الصدد، تقدمت ولاية نيويورك بداية شهر نوفمبر، بشكوى ضد شركة مشروبات غازية، وفي مسح أجرته مؤسسة بافلو ريفر، قام الباحثون بجمع ما يزيد على 1.9 ألف قارورة بلاستيكية من النفايات، لتشكل علامة شركة مياه غازية أخرى 17% من مجموعها.

وتسلط الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الشركات، الضوء على حدود العمل الفردي، حيث يدرك كل من حاول تجنب الزجاجات البلاستيكية للاستعاضة عنها بأخرى قابلة للتدوير، حجم المخاطر.

ومن المعلوم، أن الزجاجات المعدنية يصعب حملها والتنقل بها، فضلاً عن أنها معرضة للتلوث وتتطلب تكرار تعبئتها، الشيء الذي لا يتوافر في العديد من الأماكن.

لكن يبدو أن عملية إعادة تعبئة الزجاجات، متوافرة في بعض المطاعم والفنادق والمرافق العامة.

كما أن المعايير التي تم تبنيها في مؤتمر الأمم المتحدة الذي انعقد في نيروبي في وقت سابق، بخصوص الحد من إنتاج زجاجات البلاستيك، تستحق المتابعة والتنفيذ. ويظل مبدأ إعادة التدوير، هو الحل الأمثل والأكثر جدوى.

وتتباين عمليات تدوير الزجاجات البلاستيكية من منطقة إلى أخرى في الوقت الحالي، حيث تتميز الدول التي لديها برامج تشجيع استرجاع القوارير الفارغة مقابل مبالغ معينة، بأداء أفضل. وتحتل الدنمارك، مقدمة الدول في هذا المجال، بمعدل تدوير قدره 96%، بينما لا تتعدى النسبة 30% في أميركا.

وتتطلب نظم إدارة النفايات في الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، استثمارات بنحو 1 تريليون دولار لتحقيق أهداف إعادة تدوير البلاستيك، بحسب المنظمة.

وعلى صعيد آخر، يمكن للشركات لعب دور أهم، من خلال جعل عمليات التعبئة أكثر سهولة للتدوير. كما يمكنها، البحث عن طرق لتقليل نسبة البلاستيك الخام في تصنيع القوارير الجديدة.

وأياً كانت الطريقة التي ينتهي بها مطاف الزجاجات في مرافق التدوير، فإن تكلفة المهملة منها، تعود للمنزل لتتسبب في حدوث اضطراب في أرباح وخسائر شركات المنتجات الاستهلاكية.