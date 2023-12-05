تفاهم بين «اقتصادية أبوظبي» وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، مذكرة تفاهم لدعم تطوير حلول الذكاء الاصطناعي من أجل تسريع نمو رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتتعاون «اقتصادية أبوظبي»، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أول جامعة للدراسات العليا المتخصصة في بحوث الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، بدعم من Bank PJSC، أول منصة مالية متكاملة من نوعها على مستوى المنطقة، لتطوير روبوت محادثة ومساعد افتراضي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي على الاستفادة من البرامج والموارد المتنوعة في بيئة الأعمال، كما يعزز التواصل بين هذه الشركات ومختلف أصحاب المصلحة في كافة مراحل رحلة الأعمال من تطوير الأفكار إلى النمو والتوسع وضمان المحافظة على النجاح على الأمد الطويل. وستعمل «اقتصادية أبوظبي» وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وWio Bank PJSC، على استكشاف المزيد من الفرص لتطوير بيئة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة لضمان قيام القطاع الحيوي بدور أكبر في تحول إمارة أبوظبي إلى اقتصاد المعرفة والابتكار المستدام والذكي. ويمثل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة 98% من إجمالي الشركات، ويوفر 46% من إجمالي الوظائف، ويسهم بـ 42.8% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي.

وقالت موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «نُسعد بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وWio Bank لتعزيز منظومة الابتكار ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقق أقصى إمكاناتها، ويعكس هذا التعاون التزام «اقتصادية أبوظبي» برعاية المواهب الشابة، وتحفيز الابتكار وتوظيف التقنيات المتطورة.

وأضافت: «يسهم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بدور مهم في توفير الوظائف والتنويع الاقتصادي وتعزيز مكانة أبوظبي بوصفها وجهة مفضلة للمهارات ورواد الأعمال والاستثمارات، ونعتقد أن التطوير المستمر لهذا القطاع يعتبر أساسياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لإمارة أبوظبي».

من جانبه، قال سلطان الحجي، نائب رئيس بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي للشؤون العامة وعلاقات الخريجين: «تعمل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بشكل وثيق مع الشركاء في المجال والقطاع الحكومي لدعم طموح إمارة أبوظبي لتكون مركزاً للشركات الناشئة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ونفخر بأن نكون الشريك المعرفي لدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، ونتطلع إلى المساهمة في تطوير منظومة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تطبيق الأبحاث وتصميم الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي الرائدة عالمياً».

وتعليقاً على الشراكة، قال جمال العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في Wio Bank: «يتمثل هدفنا الرئيسي في Wio Bank على إعادة تصور الخدمات المصرفية المقدمة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، ويعتبر تعاوننا مع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي خطوة مهمة للاستفادة من الإمكانات الواسعة للذكاء الاصطناعي، وتعكس هذه الشراكات التزامنا بتوفير حلول مصرفية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للازدهار في بيئة الأعمال التي تشهد تغيرات متسارعة».



تطبيقات مصرفية

تجمع منصة Wio Bank بين قدرات التطبيقات المصرفية الرقمية والتمويل المدمج والحلول المصرفية كخدمة. ويتيح Wio Business، أول تطبيق للخدمات المصرفية من Wio Bank، للشركات الناشئة وأصحاب الأعمال الحرة والشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، إمكانية الوصول السلس إلى الخدمات المصرفية، حيث يهدف إلى المساهمة في تعزيز جاهزية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات لمتطلبات المستقبل. وتقوم «اقتصادية أبوظبي» بإطلاق ورعاية العديد من المبادرات لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في رحلة النمو، وتزويدها بالمهارات اللازمة عبر عدد من البرامج لتعزيز الإمكانيات وتمكينها للتنافس بفعالية في السوق.