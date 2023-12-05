«أبوظبي للأوراق المالية» يدرج مجموعة «فينيكس»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، عن إدراج مجموعة فينيكس «شركة عامة محدودة»، مما يعكس النمو المستمر للتكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي في أبوظبي.

ويمثل الطرح العام الأولي لمجموعة فينيكس الذي انتهى في 18 نوفمبر 2023، ثقة السوق القوية مع تجاوز الطلب بشكل مذهل بمقدار 33 مرة، حيث بلغت قيمة الاكتتاب 370 مليون دولار. وقد حظي الطرح باهتمام كبير من جانب المستثمرين الأفراد، حيث تجاوز طلبهم بمعدل 180 مرة، والمستثمرين المحترفين، الذين ساهموا في زيادة الاكتتاب بمعدل 22 مرة. وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «يسعدنا أن نشهد إدراج مجموعة فينيكس في سوقنا للأوراق المالية، والذي يعدُ إضافة تسهم في تنوع المنتجات الاستثمارية المتوفرة في السوق، ويشير أيضاً إلى الاهتمام المتزايد بالاستثمار في الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية في أبوظبي ودولة الإمارات». وأضاف:«نعتز بكوننا السوق المالي الذي تثق به كل من الجهات المصدرة للأوراق المالية والمستثمرون المهتمون بالتكنولوجيا المالية، بينما نعمل على الالتزام بمهمتنا المتمثلة في ربط الفرص وتقديم تجربة عالمية المستوى لجميع الأطراف في سوق أبوظبي للأوراق المالية». يمثل هذا الإدراج إضافة هامة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث تعد مجموعة فينيكس أول كيان مملوك للقطاع الخاص في مجال العملات المشفرة والبلوكتشين يتم إدراجه في سوق مالية في الشرق الأوسط. وصرح بيجان علي زاده فارد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة فينيكس:«يعتبر إدراج مجموعة فينيكس في سوق أبوظبي للأوراق المالية علامة فارقة في مجال التنوع التكنولوجي والابتكاري. يرمز طرحنا العام لنقلة نوعية بالنسبة لأبوظبي كمحور للتحول الرقمي عبر مختلف القطاعات. إننا نفخر بأن نكون جزءاً من رؤية أبوظبي الاقتصادية لعام 2030 من خلال دمج تطبيقات بلوكتشين التقنية المتقدمة والشراكات التقنية الاستراتيجية وخدمات الأصول الرقمية الرائدة في السوق». وقال مناف علي، الشريك المؤسس والمدير العام لمجموعة فينيكس:«يعتبر إدراج مجموعة فينيكس في سوق أبوظبي للأوراق المالية شهادة على كفاءتنا التكنولوجية متعددة الجوانب. من خلال ريادتنا في مجال التطور التكنولوجي لتقنية بلوكتشين وتشكيل مشهد التمويل الرقمي، يعكس وجودنا في سوق الأوراق المالية قصة ابتكار التكنولوجيا.».