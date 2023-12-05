1.34 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تباين أداء المستثمرين الأجانب والاستثمار المؤسسي في أسواق الأسهم المحلية، حيث جاءت محصلة تعاملات الأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية (شراء) بنحو 16.97 مليون درهم، في حين كانت محصلة تعاملاتهم (بيع) في سوق دبي المالي بنحو 9.3 مليون درهم. وفي المقابل جاءت محصلة تعاملات الاستثمار المؤسسي (بيع) في سوق العاصمة بنحو 15.34 مليون درهم، مقارنة بصافي (شراء) في سوق دبي بنحو 43.21 مليون درهم.

وانعكست حالة التباين تلك على هدوء التداولات ولتبلغ قيمة التداولات الإجمالية 1.34 مليار درهم، متضمنة 1.038 مليار في سوق العاصمة و302 مليون درهم قيمة تداولات سوق دبي المالي. وإلى ذلك بلغت خسائر القيمة السوقية الإجمالية للأسهم 9.82 مليار درهم، بعد تراجع القيمة في سوق أبوظبي بنحو 9.4 مليار درهم لتصل إلى 2.865 تريليون درهم، وتزامن ذلك مع انخفاض القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 425 مليون درهم إلى 674.78 مليار درهم.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، تراجع مؤشر السوق بمقدار 19 نقطة ليغلق عند مستوى 9520 نقطة منخفضاً بنسبة 0.19%. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.038 مليار درهم، شملت ما يزيد على 224.64 مليون سهم عبر 15449 صفقة.

وارتفعت أسهم 18 شركة من أصل 72 شركة جرى تداول أسهمها أمس، وانخفضت أسهم 46 شركة، وبقيت أسهم 8 شركات على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة»، قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 223.59 مليون درهم، وتلاه سهم «فينيكس جروب» بقيمة 93.57 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 80.41 مليون درهم.. وجاء سهم «فينيكس جروب» في صدارة الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات بتداول 43.57 مليون سهم، وتلاه «ملتيبلاي» بتداول 19.5 مليون سهم، ثم «كيو القابضة» بنحو 12.6 مليون سهم.

وتصدر الوافد الجديد سهم «فينيكس جروب» المتخصصة بالحلول المتطورة بمجال البلوك تشين والعملات المشفرة، والذي بدأ التداول عليه أمس في السوق، قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 35.33% ليسجل 2.03 درهم، وتضمنت قائمة الأسهم المرتفعة أمس أيضاً «ألفا ظبي القابضة» بنسبة 1.36% إلى 19.4 درهم، و«العالمية القابضة» بنسبة 0.1% إلى 399.9 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 329.65 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 312.68 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 16.97 مليون درهم كمحصلة «شراء». وفي المقابل زادت تعاملات بيع المؤسسات المالية في سوق أبوظبي عن تعاملات الشراء، حيث بلغت 790.48 مليون درهم، مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 775.13 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «بيع» بنحو 15.34 مليون درهم.



سوق دبي

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على انخفاض جديد بمقدار 9.5 نقطة وبنسبة 0.23% عند مستوى 3978.2 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 9 شركات، مقابل انخفاض أسهم 24 شركة وثبات أسهم 3 شركات من بين 36 شركة متداولة أمس. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام تعاملات، أمس نحو 302 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 93.99 مليون سهم، من خلال تنفيذ 7917 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 90.2 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بقيمة 44.61 مليون درهم، ثم «ديوا» بقيمة 31.88 مليون درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 169.52 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 178.85 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 9.3 مليون درهم كمحصلة «بيع». وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «شراء» بمقدار 43.21 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 239.38 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 196.16مليون درهم.



صفقات كبيرة

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، تنفيذ صفقتين كبيرتين مباشرتين أمس، الأولى على أسهم شركة الخليج للمشاريع الطبية لتداول 11.93 مليون سهم، بقيمة 22.48 مليون درهم، وبسعر 1.9 درهم للسهم، في حين جاءت الصفقة الثانية على أسهم البحيرة الوطنية للتأمين وتم خلالها تداول 6.37 مليون سهم بقيمة إجمالية 17.94 مليون درهم وبسعر 2.8 درهم للسهم الواحد.