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اقتصاد

الرمسي رئيساً للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2023

محمد الرمسي
6 ديسمبر 2023 01:15

دبي (الاتحاد)

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شهد اليوم الأول من المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC23 المنعقد في دبي حالياً اختيار المهندس محمد الرمسي رئيساً للمؤتمر، في خطوة تعكس المكانة العالمية لدولة الإمارات، ولا سيما في قطاع الاتصالات الذي يعد المحرك الأبرز للتطور في مختلف المجالات الراهنة، كما تعكس هذه الخطوة كفاءة وقدرة أبناء الإمارات في إدارة وترؤس أكبر المنصات والفعاليات الدولية.
ويأتي الاختيار تتويجاً لقرار اتخذه المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية في دورته السابقة بشرم الشيخ - جمهورية مصر العربية - عام 2019 بالموافقة على استضافة دولة الإمارات لهذا المؤتمر الذي يعد من أهم المؤتمرات العالمية في قطاع الاتصالات عموماً، والاتصالات الراديوية على وجه الخصوص. كما وافق المؤتمر آنذاك على اعتبار محمد الرمسي مرشحاً لرئاسة الدورة التاسعة والثلاثين للمؤتمر التي تنعقد هذه الأيام في الدولة.

المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية
الإمارات
دبي
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