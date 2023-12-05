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اقتصاد

«مطارات أبوظبي» تتوج بجائزة «مشغّل المطارات الرائد عالمياً»

«مطارات أبوظبي» تتوج بجائزة «مشغّل المطارات الرائد عالمياً»
6 ديسمبر 2023 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

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توّجت مطارات أبوظبي بالجائزة المرموقة «مشغّل المطارات الرائد عالمياً لعام 2023»، في حفل توزيع جوائز السفر العالمية لهذا العام، وتسلّمت الجائزة منى الغانم، نائب الرئيس التنفيذي، تجربة المتعاملين وإدارة علاقاتهم في مطارات أبوظبي، خلال حفل أقيم مؤخراً في دبي.
وتعدّ هذه الجائزة التكريم الأكثر شهرة في قطاع السفر والسياحة على المستوى العالمي، وقد فاز بها سابقاً مطار عُمان لثلاث سنوات متتالية بين عامي 2019 و2021، ثمّ حصل عليها مطار ماليزيا في عام 2022. وكان بين المرشحين للجائزة هذا العام شركة مطارات جنوب أفريقيا، وهيئة مطارات كينيا، ومطارات لوس أنجلوس العالمية، ومطارات ماليزيا، ومطارات عُمان.
ويأتي فوز الشركة المشغّلة لمطار أبوظبي بهذه الجائزة في عام استثنائي شهد تطورات كبيرة شملت إطلاق المبنى «A» الجديد في مطار أبوظبي الدولي، حيث أظهرت الشركة تميّزاً عالياً في الأداء والابتكار.
وتعليقاً على هذا الفوز قالت منى الغانم: «نحن فخورون جداً بفوزنا بهذه الجائزة المرموقة التي تعكس التزامنا الراسخ بالتميز في عمليات المطار وخدمات المسافرين. الجائزة تُعَدُّ شهادةً على تفاني فريقنا وجهوده الجادة، وحرصه على تحقيق أداء العمل وفقًا لأعلى معايير الجودة، ولاسيما خلال عام حافل بالإنجازات والتقدّم». وأضافت: «إلى جانب دور هذه الجائزة في الاحتفاء بإنجازات الشركة، تضع أيضاً معياراً جديداً للتميّز في صناعة الطيران العالمية. وفي هذه المناسبة تعبر مطارات أبوظبي عن تقديرها وامتنانها لموظفيها المتفانين وعملائها المخلصين وشركائها الأكارم لدعمهم المستمر وثقتهم العالية».
جدير بالذكر أنّ عملية التصويت الدقيقة والصارمة التي تؤكّد مصداقية جوائز السفر العالمية، تزيد من أهمية هذا الفوز لمطارات أبوظبي، وتأتي بالتزامن مع احتفال منصة تصنيف السفر والسياحة البارزة بالذكرى الثلاثين لتأسيسها.

مطارات أبوظبي
الإمارات
أبوظبي
جوائز السفر العالمية
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