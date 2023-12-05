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اقتصاد

«أبوظبي الأول» يوقع مذكرة تفاهم مع شركة «إنجي»

«أبوظبي الأول» يوقع مذكرة تفاهم مع شركة «إنجي»
6 ديسمبر 2023 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

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وقع بنك أبوظبي الأول، مذكرة تفاهم مع شركة الطاقة الفرنسية متعددة الجنسيات «إنجي» (ENGIE) لتطوير الإمكانات المشتركة في مجال الحلول المالية لإزالة الكربون.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستشمل مجالات التعاون المشتقات أو الحلول التمويلية المتعلقة بالطاقة والكربون والطاقة المتجددة وأنظمة تخزين طاقة البطاريات والمنتجات الخضراء، وإدارة مخاطر الائتمان في معاملات المشتقات ذات الصلة، وتسهيلات الدفع. ويسهم هذا التعاون في استكشاف طرق جديدة لإتمام المعاملات في المستقبل. 
وقال فارون غوجرال، الرئيس التنفيذي لشركة «إنجي» في قسم إدارة الطاقة العالمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: «يأتي تحالفنا مع بنك أبوظبي الأول ليساهم في تعزيز قدرتنا على المساهمة في ترسيخ التحول نحو الطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط والعالم. وبالاعتماد على تنسيق الجهود بين الطرفين، فإننا نلتزم بدعم عملائنا خلال مرحلة إزالة الكربون، في إطار الالتزام المشترك ببناء مستقبل أكثر استدامةً للجميع».
من جانبه، قال سامح القبيسي، رئيس الأسواق العالمية للمجموعة في بنك أبوظبي الأول: «سيكون للحلول المتخصصة التي يتم طرحها، مثل تداول أرصدة الكربون عالية الجودة، دور جوهري في التحول نحو صافي الانبعاثات الكربونية الصفرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى المستويين الإقليمي والعالمي أيضاً، الأمر الذي يوفر لمختلف القطاعات أدوات عملية لتحقيق أهداف إزالة الكربون. ونجح بنك أبوظبي الأول في ترسيخ مكانته الرائدة من حيث استخدام الأدوات المالية المبتكرة لدعم إزالة الكربون في المنطقة، مرتكزاً في ذلك على خبرته الكبيرة وريادته في قطاع التمويل الأخضر».

بنك أبوظبي الأول
الإمارات
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