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اقتصاد

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

الذهب
6 ديسمبر 2023 13:16

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2023.39 دولار للأوقية، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.2 بالمئة إلى 2041 دولاراً.

وصعد المعدن الأصفر إلى مستوى قياسي بلغ 2135.40 دولار الاثنين بفضل رهانات متزايدة على أن البنك المركزي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة، قبل أن يهبط أكثر من 100 دولار في الجلسة ذاتها بفعل عدم اليقين بشأن توقيت تخفيف السياسة النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 24.24 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 900.31 دولار. وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 940.14 دولار للأوقية، ويحوم بالقرب من أدنى مستوى منذ خمس سنوات.

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المصدر: وكالات
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