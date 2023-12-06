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اقتصاد

محافظ «المركزي» يشارك في اجتماع صندوق النقد العربي

محافظ «المركزي» يشارك في اجتماع صندوق النقد العربي
6 ديسمبر 2023 18:47

أبوظبي ( الاتحاد)

شارك معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في الاجتماع السنوي الثامن عشر عالي المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات التشريعية والرقابية، والذي ينظمه صندوق النقد العربي في أبوظبي يومي 6 و7 ديسمبر 2023، بحضور محافظي ومسؤولي المصارف المركزية وهيئات رقابية يمثلون تسع عشرة دولة عربية، إلى جانب محافظي عدد من البنوك المركزية العالمية ورؤساء المؤسسات المالية الدولية.

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وأكد معاليه في الكلمة الافتتاحية على أهمية هذا الاجتماع، الذي يتزامن مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف «كوب 28» لتعزيز قدرات البنوك المركزية والمؤسسات الرقابية في التكيف مع المتغيرات والتطورات التي تشهدها الأسواق العالمية والمخاطر الناشئة عن التغير المناخي، حيث أعلن القطاع المصرفي في دولة الإمارات في يوم التمويل في مؤتمر الأطراف «كوب 28» عن التزامه بتوفير تسهيلات تمويلية بقيمة (1) تريليون درهم بحلول عام 2030 لمواجهة تحديات التغير المناخي.

وشدّد على ضرورة مواصلة اتباع سياسات مدروسة تجاه تأثيرات التغير المناخي على أهداف الجهات الرقابية على المستوى الاحترازي الجزئي والكلي. وأشار إلى أن مصرف الإمارات المركزي يواصل تطوير نهجه لمعالجة مخاطر التغير المناخي من خلال العديد من السياسات، من أبرزها إجراء اختبارات القدرة على تحمل الضغط المتعلقة بتغير المناخ، وإصدار المبادئ الإرشادية بشأن كيفية إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
 

مصرف الإمارات المركزي
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