«مصدر» توقع اتفاقية لتوريد الهيدروجين الأخضر إلى ميناء أمستردام

دبي (الاتحاد)

وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وميناء أمستردام و"سكاي ان ار جي" و"زينيث انرجي ترمينالز" اتفاقية مشتركة لإجراء دراسة جدوى لتطوير سلسلة توريد للهيدروجين الأخضر المسال الذي تنتجه "مصدر" وتوريده إلى ميناء أمستردام.ووقع الاتفاقية كل من محمد عبد القادر الرمحي، الرئيس التنفيذي لإدارة الهيدروجين الأخضر في "مصدر"، ودورين بوسمان، الرئيس التنفيذي للاستثمار في ميناء أمستردام، وثاي فين، الرئيس التنفيذي للأعمال التجارية في "سكاي ان ار جي"، وإلين روهوتاس، رئيس مشاريع الطاقة الجديدة في شركة "زينيث إنيرجي تيرمنينالز". وتم التوقيع على الاتفاقية بحضور سعادة جيرارد ستيغز، سفير هولندا لدى الإمارات، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر (COP28 ).

ويعد الهيدروجين مصدر طاقة يمكن استخدامه في العديد من القطاعات، لا سيما في قطاعي الصناعة والنقل. ويعمل ميناء أمستردام على تطوير منطقة صناعية مخصصة للهيدروجين الأخضر ضمن الميناء. ويمكن استخدام الهيدروجين الأخضر في العديد من التطبيقات، ومنها إنتاج وقود الطيران المستدام. وبموجب الاتفاقية، ستتعاون جميع الأطراف في إجراء دراسة جدوى لتطوير سلسلة توريد الهيدروجين الأخضر المسال، وتتضمن "مصدر" إنتاجه وتصديره إلى ميناء أمستردام لتوفير الهيدروجين للقطاع الصناعي في المنطقة، بالإضافة إلى مناطق أخرى في أوروبا.

وكانت "مصدر" قد أعلنت أنها تستهدف إنتاج 100 جيجاواط من الطاقة المتجددة ومليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030، حيث تشارك الشركة حالياً في عدد من المشاريع لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وفي هذه المناسبة، قال عبد القادر الرمحي، الرئيس التنفيذي لإدارة الهيدروجين الأخضر في "مصدر": "سوف تركز اتفاقية الدراسة المشتركة على استكشاف سبل توفير الهدروجين الأخضر بما يخدم الصناعات حول العالم. ويعد ميناء أمستردام من الموانئ التي تشهد حركة تجارية نشطة، وسيكون وجهة مثالية لنتاج "مصدر" من الهيدروجين الأخضر. وإننا نتطلع إلى العمل مجدداً مع شركائنا في هولندا للمضي قدماً في تطوير سلسلة توريد للهيدروجين الأخضر في أمستردام".

ويعد ميناء أمستردام رابع أكبر ميناء في أوروبا ويشكل بوابة نحو السوق الأوروبية، وهو أحد الوجهات الرئيسية المحتملة لتصدير الهيدروجين الذي تنتجه شركة "مصدر". ويلتزم ميناء أمستردام بتوسيع نطاق الاستفادة من إمكانات الهيدروجين الأخضر، كما أنه يتعاون بشكل وثيق مع الأطراف التجارية النشطة في الميناء على تطوير الهيدروجين الأخضر.

وقالت دورين بوسمان: الرئيس التنفيذي للاسثمار في ميناء أمستردام: "تعتبر الاتفاقية بمثابة إطلاق المرحلة الثانية من تعاوننا مع "مصدر". ونحن فخورون بما حققناه من تقدم منذ توقيع مذكرة التفاهم في يناير العام الماضي. ويعكس هذا التحرك المتسارع نحو إطلاق المرحلة التالية مدى جدوى وأهمية استيراد ميناء أمستردام وشركة "زينيث انرجي ترمينالز" للهيدروجين المسال. وبالتعاون مع شركة رائدة في مجال الابتكار مثل "سكاي ان آر جي"، فإننا على ثقة من قدرتنا على تطوير مسار استيراد الهيدروجين بالشراكة مع "مصدر"

وتدير شركة "زينيث إنرجي ترمينالز" واحدة من أبرز مرافق تخزين وتوزيع الطاقة في ميناء أمستردام. وتقوم الشركة بتطوير منشأة مفتوحة لاستيراد الهيدروجين المسال في أمستردام، مع التركيز على تزويد منتجي الهيدروجين بإمكانية الوصول إلى أسواق الهيدروجين الهولندية والأوروبية. وتعمل محطة الهيدروجين المسال التابعة للشركة على تسهيل استيراد وتخزين وتوزيع وإعادة تحويل الهيدروجين المسال إلى غاز في أمستردام.

وتتمتع الشركات المتعاونة في هذه الاتفاقية بإمكانات تغطي كامل مراحل سلسلة التوريد، حيث تسهم محطة الهيدروجين المسال في توفير أرضية مناسبة لشحن الهيدروجين الأخضر من مرافق الإنتاج في مصدر لشرائه وتحويله لاحقاً إلى وقود مستدام وأخضر للطائرات بواسطة شركة "سكاي ان ار جي" في ميناء أمستردام.