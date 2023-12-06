13.9 مليون زائر دولي لدبي خلال 10 أشهر

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ارتفع عدد الزوار الدوليين إلى دبي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 2023 ليصل إلى 13.9 مليون زائر دولي، مقارنة بـ 11.4 مليون زائر في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 22%، ومقابل 13.5 مليون زائر في الفترة ذاتها من عام 2019، أي قبل مستويات جائحة «كوفيد19» بنسبة نمو بلغت نحو 3%.

ووفقاً للبيانات، ارتفع عدد الغرف الفندقية في دبي بنهاية شهر أكتوبر الماضي إلى نحو 149 ألف غرفة فندقية ضمن 818 منشأة فندقية، مقابل 144.7 ألف غرفة فندقية ضمن 790 منشأة في نهاية أكتوبر 2022، فيما سجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي نسبة 76%، مقابل 71% في الفترة ذاتها من عام 2022، ومقابل 73% للفترة ذاتها من عام 2019.

وبحسب البيانات، واصلت دبي تسجيل معدلات قوية في إجمالي عدد الزوّار مقارنة بمستويات العام الماضي، في وقت تخطت فيه جميع المؤشرات وهي: أعداد السياح الدوليين الزوار، وعدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة، مستويات ما قبل «الجائحة».

وأظهرت البيانات تصدّر الهند الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي خلال الفترة بين يناير وأكتوبر العام الجاري، مسجلة نحو مليوني زائر دولي، تلتها المملكة المتحدة مسجلة أكثر من 954 ألف زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوّار من السوق السعودية نحو 930 ألف زائر، ومن روسيا 917 ألف زائر.

وحلت سلطنة عُمان في المركز الخامس مسجلة نحو 860 ألف زائر، تلتها الولايات المتحدة بنحو 582 ألف سائح، ثم الصين بنحو 522 ألف زائر، وألمانيا في المركز الثامن بـ 453 ألف سائح، وإيران بنحو 333 ألف زائر، وباكستان بنحو 286 ألف زائر.

واستحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» على نحو 20% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة جاوزت 29.2 ألف غرفة فندقية ضمن 278 منشأة فندقية، أما الشقق الفندقية، فقد سجلت أكثر من 26 ألف غرفة ضمن 195 منشأة لتستحوذ بذلك على 18% من حجم السوق الفندقية في دبي. وسجلت مدة إقامة النزلاء بنهاية أكتوبر العام الجاري 3.8 ليلة فندقية مقابل 4 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2022، في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى نحو 34.2 مليون ليلة مبيت، مقابل نحو 30.4 مليون مبيت في الفترة المقابلة، بنسبة نمو بلغت نحو 12.5%.

وحلّت أوروبا الغربية في المركز الأول من حيث مصدر الزوّار إلى دبي، بناءً على المنطقة الجغرافية، مستحوذة على نسبة 19% من إجمالي عدد الزوّار خلال الفترة بين يناير وأكتوبر 2023، تلتها منطقة جنوب آسيا بنحو 18%، مقابل نسبة 16% لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، و13% لروسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية، فضلاً عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودول شمال وجنوب شرق آسيا 8%، وبلغت حصة الأميركتين 7%، وأفريقيا 4%، ومنطقة «أسترالاسيا» 2%.