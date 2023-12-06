مطار دبي الدولي «المطار الرائد في العالم» لعام 2023

دبي (الاتحاد)

حصل مطار دبي الدولي (DXB) مرة أخرى على لقب «المطار الرائد في العالم»، خلال حفل توزيع جوائز السفر العالمية المرموق، الذي أقيم الأسبوع الماضي في دبي.

وتعزز هذه الجائزة مكانة مطار دبي الدولي العالمية الرائدة في صناعة الطيران.

جاءت هذه الجائزة تأكيداً على تفاني فريق العمل في مطارات دبي، والأداء الاستثنائي لمطار دبي الدولي DXB على مدار الـ 12 شهراً الماضية في مختلف جوانب العمليات التشغيلية في المطار، بما في ذلك تجربة الضيوف وخدمة العملاء والمرافق والتقنيات الحديثة وتجربة المطار الشاملة. يُذكر بأن مطار دبي الدولي DXB كان قد استقبل 64.5 مليون في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مع الحفاظ على جودة الخدمة، وضمان تجربة سلسة وممتعة للضيوف عبر جميع نقاط الخدمة في المطار.

تُعد جوائز السفر العالمية من الجوائز المرموقة، والمعترف بها عالمياً في صناعة السفر والسياحة العالمية.