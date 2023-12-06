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اقتصاد

«مطارات أبوظبي» تشيد وحدات صناعية بمساحة 200 ألف قدم مربّعة

«مطارات أبوظبي» تشيد وحدات صناعية بمساحة 200 ألف قدم مربّعة
7 ديسمبر 2023 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت «مطارات أبوظبي»، خلال فعاليات «معرض الخمسة الكبار» أمس، عن خطط جديدة لتطوير المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي. 
ويتضمن برنامج التطوير إنشاء مجموعة من الوحدات الصناعية الخفيفة التي لا تزال حالياً في مرحلة التخطيط الرئيسية.
وقد أعلنت «مطارات أبوظبي» عن نيّتها تشييد هذه الوحدات الصناعية الخفيفة ضمن مساحة تبلغ 200 ألف قدم مربّعة، وذلك في إطار المرحلة الثانية للتوسّع في المجمّع اللوجستي الذي يقع في الجانب الجنوبي بالقرب من مبنى الشحن.
وتهدف هذه الخطوة إلى تلبية الطلب المتزايد للشركات الصغيرة والمتوسطة على الوحدات الصناعية الخفيفة، التي توفر خيارات مرنة ومنخفضة التكلفة قابلة للتطوير، بما يلبي متطلبات النمو والتوسع للعملاء/ المستأجرين في المنطقة الحرّة. وتعتبر هذه الوحدات الخيار المثالي لشركات التجميع والصناعات الخفيفة، ووكالات الشحن وشركات الخدمات اللوجستية، وخدمات التكنولوجيا والمستهلكين والبيع بالتجزئة، وخدمات الدعم في المطار.
وتعليقاً على خطط التطوير الجديدة، قالت مورين بانرمان، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «مطارات أبوظبي»: «تشهد المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي مرحلة تنموية واعدة، بالتزامن مع تطوير خدماتها المرتبطة بقطاع البيع بالتجزئة والعقارات والخدمات اللوجستية. وتدير المنطقة الحرة اليوم أكثر من 100 وحدة صناعية وما يزيد على 1.000 وحدة عقارية موزّعة على ثلاث مناطق حرّة ومطارات. وسوف تسهم هذه الوحدات الإضافية في تعزيز قدرة المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي على توفير مجموعة متنوّعة من حلول البنية التحتية التي تلبي احتياجات المتعاملين، بدعم مباشر من فرق العمل الداخلية في المنطقة الحرّة.»
وتعتزم المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، بعد حصولها على الاعتمادات اللازمة لخطتها الرئيسية، ترسية مشروع بناء الوحدات الصناعية الخفيفة في عام 2024 مع إقرار فترة بناء تتراوح بين 12 و18 شهراً.

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