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اقتصاد

تغطية اكتتاب أسهم «بيورهيلث» بالكامل

تغطية اكتتاب أسهم «بيورهيلث» بالكامل
7 ديسمبر 2023 01:02

أبوظبي (الاتحاد)
أكدت مجموعة «بيورهيلث» القابضة، أن طرحها العام الأولي قد شهد اهتماماً كبيراً في اليوم الأول مع فتح باب الاكتتاب.
وقال فرحان مالك، المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة «بيورهيلث»: «نحن سعداء بالثقة الواسعة والإقبال الكبير للمستثمرين على تغطية طرحنا العام الأولي الذي شهد طلباً قوياً خلال الساعات الأولى من بدء الاكتتاب.

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ويقدم الاكتتاب فرصة استثمارية واعدة للمستثمرين ليكونوا شركاء في مسيرة بيورهيلث الحافلة خاصة بعد المكانة المتميزة التي تبوأتها من خلال عمليات الاستحواذ الدولية الأخيرة، والخطط المستقبلية الطموحة للمجموعة والتي تحظى بدعم قيادتنا الرشيدة في أبوظبي ودولة الإمارات. ونتطلع قدماً إلى إدراجنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية بما يمثل إنجازاً كبيراً في تاريخ بيورهيلث.
وقد تم طرح 1.11 مليار سهم، بسعر طرح نهائي 3.26 درهم إماراتي، وتمثل الأسهم المطروحة 10% من رأس مال الشركة بقيمة 3.62 مليار درهم إماراتي. وتم فتح باب الاكتتاب صباح اليوم 6 ديسمبر 2023 وسيغلق يوم 11 ديسمبر 2023 لكل من شريحتي المستثمرين الأفراد والمتمرسين. وتعتزم الشركة إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 20 ديسمبر 2023.

الاكتتاب
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الإمارات
سوق أبوظبي للأوراق المالية
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