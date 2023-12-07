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اقتصاد

النفط يتعافى من أدنى مستوياته في 6 أشهر

النفط يتعافى من أدنى مستوياته في 6 أشهر
7 ديسمبر 2023 11:27

استعادت أسعار النفط بعض مكاسبها اليوم الخميس بعد تراجعها إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر في الجلسة الماضية.
وبحلول الساعة 0409 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتاً بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 74.68 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 42 سنتاً، أو 0.6 بالمئة إلى 69.80 دولار للبرميل.

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وفي الجلسة الماضية، أصيبت الأسواق بالفزع من البيانات التي أظهرت أن الإنتاج الأميركي لا يزال بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة على الرغم من انخفاض المخزونات، حسبما قال محللون في بنك إيه.إن.زد في مذكرة.

 

 

المصدر: وكالات
النفط
أسعار النفط
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