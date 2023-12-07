"المركزي": 3.95 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي الإماراتي بنهاية سبتمبر

كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، على أساس شهري بنسبة 1.3% إلى 3.952 تريليون درهم في نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 3.901 تريليون درهم في أغسطس 2023.



وذكر المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر سبتمبر 2023، أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 1.4% من 1.953 تريليون درهم في نهاية أغسطس الماضي إلى 1.982 مليار درهم في نهاية سبتمبر، نظراً لارتفاع بنسبة 0.7% في الائتمان المحلي وارتفاع بنسبة 7.3% في الائتمان الأجنبي.



وعزا المصرف المركزي ارتفاع الائتمان المحلي إلى زيادات بنسبة 3.3% و0.2% و3.8% في الائتمان الممنوح للقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) والقطاع الخاص والمؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي.



وبحسب المصرف المركزي، سجل إجمالي الودائع المصرفية نمواً بنسبة 0.7% مرتفعاً من 2.403 تريليون درهم في نهاية أغسطس إلى 2.42 تريليون درهم في نهاية سبتمبر، وذلك نتيجة ارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 1.8%.

وأرجع المصرف المركزي ارتفاع ودائع المقيمين نتيجة لزيادات في ودائع القطاع العام وودائع القطاع الخاص وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 9% و1.3% و20.1% على التوالي.





ولفت المركزي إلى توسع القاعدة النقدية بنسبة 0.4% من 595.1 مليار درهم في نهاية أغسطس إلى 597.3 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي وذلك نتيجة الزيادة في العملة المصدرة بنسبة 0.5% وفي حساب الاحتياطي بنسبة 13.1% وفي الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 5.8%.



وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد "ن1" - يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك - ارتفع بنسبة 2.2% من 778 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي إلى 795.5 مليار درهم في نهاية سبتمبر، وذلك نتيجة ارتفاع الودائع النقدية بمقدار 17.8 مليار درهم.

وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد "ن2" - يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية "الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية - بنسبة 2.6% من 1.86 تريليون درهم في نهاية أغسطس إلى 1.908 تريليون درهم في نهاية سبتمبر، نتيجة الزيادة في عرض النقد "ن1" إلى جانب الارتفاع بمقدار 30.3 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.





وارتفع مجمل عرض النقد "ن3" - الذي يشمل "ن2" + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي - بنسبة 1.6% من 2.313 تريليون درهم في أغسطس الماضي إلى 2.351 تريليون درهم في نهاية سبتمبر 2023، وذلك نتيجة الفائض في عرض النقد "ن2".