ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع انخفاض الدولار بينما يتطلع المستثمرون إلى بيانات الوظائف الأميركية التي ستصدر في وقت لاحق من الأسبوع الجاري وقد تقدم دلائل جديدة على مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة.



وصعد الذهب 0.3 بالمئة إلى 2030.20 دولار للأوقية بحلول الساعة 0748 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2047.10 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 23.87 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 894.03 دولار. وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 950.42 دولار للأوقية.