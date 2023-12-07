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اقتصاد

«الاقتصاد» و«التطوير الحكومي» يحتفيان بمبادرة 100 شركة من المستقبل

«الاقتصاد» و«التطوير الحكومي» يحتفيان بمبادرة 100 شركة من المستقبل
8 ديسمبر 2023 01:26

دبي (وام)

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تحتفي مبادرة 100 شركة من المستقبل، المبادرة المشتركة بين وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، اليوم الجمعة، بالدفعة الأولى للشركات المصنفة ضمن 100 شركة من المستقبل، في حفل يقام بمتحف المستقبل، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل.
وتسلط المبادرة الضوء على أفضل 100 شركة صاعدة ذات مساهمة في تعزيز تنافسية قطاعات اقتصاد المستقبل في الدولة، وتستهدف دعم القطاعات الاقتصادية الجديدة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، كما تحتفي بنجاحات القطاع الخاص في الدولة كونه شريكاً محورياً في مسيرة التنمية. 
وترسخ مبادرة 100 شركة من المستقبل مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لتأسيس الأعمال القائمة على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وريادة الأعمال، نظراً لما تمتلكه الدولة من بنية تحتية متطورة ومنظومة تشريعية عصرية لمساعدة رواد الأعمال على التوسع والانطلاق إلى العالمية. 
وتضم الشراكات الاستراتيجية، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات «مجرى»، فيما تتضمن فئة شركاء مسرعات الأعمال، دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وصندوق حي دبي للمستقبل، وصندوق محمد بن راشد للابتكار، وشركة مايكروسوفت، وشركة كريم، وشركة «إف تي آي للاستشارات.
وتمكنت المبادرة من استقطاب 26 شريكاً من المؤسسات الحكومية والمحلية والشركات العالمية، حيث توفر هذه الشركات مميزات تنافسية وحوافز وتسهيلات لتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة من تأسيس شركات اقتصاد المستقبل.

وزارة الاقتصاد
الإمارات
التطوير الحكومي
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