«أبوظبي الأول» يطلق صندوقاً لدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن بنك أبوظبي الأول عن إطلاق أول صندوق مرتبط بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة الدولية، مقدماً لهم إمكانية الوصول إلى الاستثمارات المستدامة.

وتتم إدارة صندوق بنك أبوظبي الأول لأهداف التنمية المستدامة من قبل بنك أبوظبي الأول الخاص (سويس) إس إيه، ويهدف إلى اغتنام الفرص الاستثمارية طويلة الأجل التي تساهم في إيجاد حلول لأبرز التحديات الاجتماعية والبيئية، تماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وسيعمل صندوق بنك أبوظبي الأول لأهداف التنمية المستدامة على تركيز التدفقات الاستثمارية بشكل مباشر نحو تحقيق نتائج مستدامة من خلال 17 صندوقاً قيد التداول، يتطابق كل منها مع هدف واحد على الأقل من أهداف التنمية المستدامة من حيث الغرض من الاستثمار.

وقال ميشيل لونغيني، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة الدولية في بنك أبوظبي الأول: إن صندوق بنك أبوظبي الأول لأهداف التنمية المستدامة يقدم للعملاء وسيلة عملية للاستثمار الواعي الذي يأخذ في الاعتبار العناصر المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.