الجمعة 8 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«أبوظبي الأول» يطلق صندوقاً لدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

«أبوظبي الأول» يطلق صندوقاً لدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
8 ديسمبر 2023 01:26

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
1000 لاعب ولاعبة في «شرطة دبي للألعاب الإلكترونية»
نخبة «الرياضات الإلكترونية» يخوضون «النهائيات العالمية» في أبوظبي

أعلن بنك أبوظبي الأول عن إطلاق أول صندوق مرتبط بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة الدولية، مقدماً لهم إمكانية الوصول إلى الاستثمارات المستدامة. 
وتتم إدارة صندوق بنك أبوظبي الأول لأهداف التنمية المستدامة من قبل بنك أبوظبي الأول الخاص (سويس) إس إيه، ويهدف إلى اغتنام الفرص الاستثمارية طويلة الأجل التي تساهم في إيجاد حلول لأبرز التحديات الاجتماعية والبيئية، تماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. 
وسيعمل صندوق بنك أبوظبي الأول لأهداف التنمية المستدامة على تركيز التدفقات الاستثمارية بشكل مباشر نحو تحقيق نتائج مستدامة من خلال 17 صندوقاً قيد التداول، يتطابق كل منها مع هدف واحد على الأقل من أهداف التنمية المستدامة من حيث الغرض من الاستثمار.
وقال ميشيل لونغيني، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة الدولية في بنك أبوظبي الأول: إن صندوق بنك أبوظبي الأول لأهداف التنمية المستدامة يقدم للعملاء وسيلة عملية للاستثمار الواعي الذي يأخذ في الاعتبار العناصر المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

بنك أبوظبي الأول
الأهداف العالمية للتنمية المستدامة
أهداف التنمية المستدامة
الإمارات
الاستدامة
آخر الأخبار
1000 لاعب ولاعبة في «شرطة دبي للألعاب الإلكترونية»
الرياضة
1000 لاعب ولاعبة في «شرطة دبي للألعاب الإلكترونية»
اليوم 15:30
نخبة «الرياضات الإلكترونية» يخوضون «النهائيات العالمية» في أبوظبي
الرياضة
نخبة «الرياضات الإلكترونية» يخوضون «النهائيات العالمية» في أبوظبي
اليوم 15:19
برنامج توعوي بمبادرة «التزامكم سعادة»
الرياضة
برنامج توعوي بمبادرة «التزامكم سعادة»
اليوم 15:00
شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى عدم الانشغال بغير الطريق أثناء عبور الإشارات الضوئية
علوم الدار
شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى عدم الانشغال بغير الطريق أثناء عبور الإشارات الضوئية
اليوم 14:41
"النقل المتكامل": إغلاق جزئي للطريق على جسر السعادة - أبوظبي خلال عطلة نهاية
علوم الدار
"النقل المتكامل": إغلاق جزئي للطريق على جسر السعادة - أبوظبي خلال عطلة نهاية
اليوم 14:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©