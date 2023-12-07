«الدار» تبيع المرحلة الأولى بأول مشاريعها في رأس الخيمة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الدار العقارية «الدار»، أمس، بيع الوحدات السكنية كافة، ضمن المرحلة الأولى من مشروع «نيكي بيتش ريزيدنسز»، أول المشاريع السكنية للشركة في رأس الخيمة الذي لاقى إقبالاً لافتاً.

نجحت الدار ببيع 420 وحدة شاطئية في المشروع الواقع على شاطئ جزيرة المرجان، خلال 48 ساعة فقط من طرحها للبيع بقيمة إجمالية تجاوزت مليار درهم.

وتعكس قوة المبيعات ارتفاع الطلب المتزايد على وحدات الإقامة القصيرة والتوجه نحو شراء منزل ثانٍ في إمارة رأس الخيمة التي تستمر في ترسيخ مكانتها وجهة سياحية واستثمارية بارزة.

ويشكل المشترون المقيمون وغير المقيمين في الدولة 87% من إجمالي المبيعات، في حين يمثل المشترون تحت سن 45 عاماً نسبة 60%.

كما يشكل المشترون الذين يستثمرون للمرة الأولى في مشاريع الدار العقارية 86% من إجمالي المبيعات، ما يعكس الجاذبية الكبيرة التي تواصل شركة الدار اكتسابها ضمن قاعدة عملاء متنامية.

وطرحت الدار 150 وحدة إضافية للبيع، عقب نجاحها في بيع وحدات المرحلة الأولى كافة.

ويوفر المجمع السكني مجموعة متنوعة من خيارات الشقق المكوّنة من غرفة نوم واحدة إلى خمس غرف.

وقال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: يسرنا أن يحظى أول مشاريعنا السكنية في رأس الخيمة بهذا الإقبال اللافت من جانب المشترين، مما يؤكد رؤيتنا الراسخة بوجود طلب قوي على المشاريع السكنية الفاخرة التي تحمل أسماء علامات تجارية، وتدعم نمو قطاع الإقامات القصيرة، نسعى من خلال هذا المشروع إلى ابتكار مفهوم فريد يوفر للسكان والزوار على حدٍ سواء تجربة عيش شبيهة بالمنتجعات، ويبرهن على نجاحنا في المرحلة الأولى على شغف عملائنا بهذا المفهوم من جهة، وتألق رأس الخيمة وجهة استثمارية من جهة أخرى، وبينما نعتزم طرح وحدات المرحلة الثانية من المشروع، نتوقع إقبالاً مستمراً من المشترين الباحثين عن مزيج فريد يجمع بين الوحدات الفاخرة والخدمات المتميزة، وتجربة العيش على شاطئ البحر.

يقع مشروع «نيكي بيتش ريزيدنسز» بين منتجعي «ريكسوس باب البحر» و«دبل تري من هيلتون» التابعين للدار العقارية.