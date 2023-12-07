الإدراجات الجديدة تنشط تداولات الأسهم إلى 1.53 مليار درهم

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

خطفت الأسهم الجديدة المدرجة حديثاً في أسواق الأسهم المحلية الأضواء خلال تداولات أمس، في ظل تسجيلها ارتفاعات مغرية للغاية، ولترتفع قيمة التداولات الإجمالية إلى 1.53 مليار درهم متضمنة 1.027 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية وأكثر من 510 ملايين درهم في سوق دبي.

وتصدر سهم «فينيكس جروب» قائمة الأسهم النشطة من حيث كمية التداول وكذلك قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق أبوظبي، بعد تداول 27 مليون سهم بقيمة 59.4 مليون درهم، وليغلق السهم على ارتفاع بنسبة 23.76% عند سعر 2.5 درهم. في حين تصدر سهم «تاكسي دبي» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً في أول يوم تداول في سوق دبي المالي وذلك بنسبة 19.45% ليغلق عند 2.21 درهم، وليتصدر أيضاً قائمة الأكثر نشاطاً من حيث الكمية والقيمة بتداول 113 مليون سهم بقيمة إجمالية تبلغ 246.63 مليون درهم.

وإلى ذلك استقرت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المحلية عند مستوى يفوق الـ3.5 تريليونات درهم، وتحديداً عند 3.529 تريليون درهم، رغم تراجع القيمة السوقية للأسهم في سوق أبوظبي بنحو 97 مليون درهم إلى 2.852 تريليون درهم، وتزامن ذلك مع انخفاض القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 1.8 مليار درهم إلى 676.96 مليار درهم.

ودعمت تعاملات شراء المستثمرين الأجانب، الأداء في كلا السوقين، حيث بلغ صافي تعاملاتهم شراء بقيمة إجمالية 33.51 مليون درهم، متضمناً صافي شراء في سوق العاصمة بنحو 10.26 مليون درهم وصافي شراء في سوق دبي بقيمة 23.25 مليون درهم.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد تراجع مؤشر السوق بمقدار 10.63 نقطة ليغلق عند مستوى 9470.44 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.11%.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.027 مليار درهم، شملت ما يزيد على 275.36 مليون سهم عبر 11751 صفقة.

وشهد السوق تنفيذ صفقة واحدة كبيرة أمس على سهم «أم القيوين للاستثمارات العامة»، تم خلالها تداول 90.12 مليون سهم بقيمة إجمالية 95.53 مليون درهم وبسعر 1.06 درهم للسهم الواحد.

وارتفعت أسهم 17 شركة من أصل 73 شركة جرى تداول أسهمها أمس، وانخفضت أسهم 42 شركة، وبقيت أسهم 14 شركة على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة»، قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 215.83 مليون درهم، وتلاه سهم «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 95.95 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بقيمة 71.16 مليون درهم.. وجاء سهم «فينيكس جروب» في صدارة الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات بتداول 27 مليون سهم، وتلاه «ألفا ظبي القابضة» بتداول 21 مليون سهم، ثم «ملتيبلاي» بنحو 12.33 مليون سهم.

وتصدر الوافد الجديد سهم «فينيكس جروب» المتخصصة بالحلول المتطورة بمجال البلوك تشين والعملات المشفرة، قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 23.76% ليسجل 2.5 درهم، وتضمنت قائمة الأسهم المرتفعة أمس أيضاً «برجيل» بنسبة 1.6% إلى 3.15 درهم، و«أمريكانا للمطاعم» بنسبة 1.25% إلى 3.24 درهم. وفي المقابل تصدر قائمة الأسهم المنخفضة أمس «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 5.24% إلى 1.99 درهم، وتلاه «بالمز الرياضية» بنسبة 3.74% مسجلاً 12.36 درهم، ثم «انفستكورب كابيتال» بنسبة 3.5% إلى 2.17 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 266.87 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 256.6 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 10.26 مليون درهم كمحصلة «شراء».



سوق دبي

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على انخفاض بمقدار 12.9 نقطة وبنسبة 0.32% عند مستوى 3956.26 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 10 شركات، مقابل انخفاض أسهم 22 شركة وثبات أسهم 5 شركات من بين 37 شركة متداولة أمس. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام تعاملات، أمس نحو 510.18 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 218.59 مليون سهم، من خلال تنفيذ 12257 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط «تاكسي دبي» بقيمة تداولات بلغت 246.63 مليون درهم، تلاه «ديوا» بقيمة 76.36 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» بقيمة 56.44 مليون درهم. فيما جاء «تاكسي دبي» في صدارة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات بنحو 113 مليون سهم، وتلاه «ديوا» بتداول 30.29 مليون سهم، ثم «شعاع كابيتال» بتداول 17.59 مليون سهم.

وتصدر سهم «تاكسي دبي» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً في أول يوم تداول، وذلك بنسبة 19.45% ليغلق عند 2.21 درهم، كما ضمت قائمة الأسهم المرتفعة «تعليم» بنسبة 2.9% ليغلق عند سعر 3.9 درهم، وكذا «شعاع» بنسبة 2.17% ليغلق عند 0.235 درهم.

وفي المقابل تصدر «إعمار للتطوير» قائمة الأسهم المنخفضة بنسبة 3.12% ليغلق عند 6.51 درهم، وتلاه «الإمارات ريم للاستثمار» بنسبة 2.9% عند 3.01 درهم، ثم «اكتتاب» بنسبة 2.79% ليغلق عند سعر 0.209 درهم. وشملت قائمة الأسهم النشطة المنخفضة أمس «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.4% ليغلق عند 17.6 درهم، و«الاتحاد العقارية» بنسبة 1% ليغلق عند سعر 0.293 درهم، و«إعمار العقارية» بنسبة 0.53% ليغلق عند 7.45 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 353.12 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 229.86 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 23.25 مليون درهم كمحصلة «شراء».



حظر تداولات المطلعين

تبدأ فترة حظر تعاملات مطلعي الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من يوم 17 ديسمبر الجاري، وتستمر لحين الإفصاح الكامل عن البيانات المالية السنوية للعام 2023 وفق التعميم رقم 34 لعام 2023 الصادر عن السوق بشأن فترة الحظر الخاصة بتداول المطلعين، استناداً لأحكام الفقرة الثانية من المادة رقم (14) من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 2 لسنة 2001.



استثمار مؤسسي

زادت تعاملات بيع المؤسسات المالية في سوق أبوظبي على تعاملات الشراء، حيث بلغت 812.36 مليون درهم، مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 780.24 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «بيع» بنحو 3.11 مليون درهم.

وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «شراء» ما مقداره 86.16 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 385.91 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 299.75 مليون درهم.