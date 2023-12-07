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اقتصاد

المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي توقّع اتفاقية لإنشاء مركز تجاري بمنطقة الفلاح

المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي توقّع اتفاقية لإنشاء مركز تجاري بمنطقة الفلاح
8 ديسمبر 2023 01:26

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت «مطارات أبوظبي» أمس عن توقيع اتفاقية بين المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي وشركة «جراند موف» العقارية القائمة في أبوظبي، لإنشاء مركز تجاري تبلغ مساحته 35 ألف متر مربّع في منطقة الفلاح الجديدة.
وتأتي هذه الاتفاقية، التي تمّ إبرامها على هامش معرض «الخمسة الكبار» - BIG5 Global - للبناء والتشييد في دبي، على شكل اتفاقية مساطحة تبلغ مدتها 29 عاماً باستثمار أولي قدره 65 مليوناً و300 ألف درهم. 
وتُعدّ مجموعة «جراند موف» شركة عقارية تملك العديد من العلامات التجارية للبيع بالتجزئة ومجموعة متنوّعة من العلامات التجارية الفاخرة، التي تلبي احتياجات المتعاملين في دول مجلس التعاون الخليجي وأذواقهم المرتبطة بالموضة وأسلوب الحياة. 
وقالت مورين بانرمان، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «مطارات أبوظبي»: يسرّنا أن نعلن عن اتفاقية المساطحة التي ستساهم في تطوير منطقة الفلاح الجديدة، وذلك من خلال إنشاء وجهة مجتمعية تستقطب المقيمين من أفراد المجتمع المحلي وتضمن لهم أعلى معايير الراحة والترفيه على مقربة من مكان إقامتهم.

أبوظبي
الإمارات
المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي
مطارات أبوظبي
الفلاح
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