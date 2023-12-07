«إياتا» تتوقع نمواً قوياً بقطاع الطيران في الإمارات خلال 2024

رشا طبيلة (أبوظبي)

تقود دولة الإمارات صناعة الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تشهد نمواً إيجابياً ومستمراً في القطاع العام الجاري مدعوماً باستضافة فعاليات وأحداث ضخمة تسهم بشكل كبير في تعزيز حركة الطيران، وسط توقعات بتحقيق الدولة نمواً قوياً وإيجابياً في قطاع الطيران للعام 2024، بحسب كامل العوضي، نائب الرئيس الإقليمي في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).

وقال العوضي، في لقاء صحفي أمس، إن استضافة دول المنطقة لفعاليات وأحداث ضخمة تسهم في تحقيق النمو في حركة الطيران والركاب ودليل على القدرة الاستيعابية لاستضافة هذه الفعاليات والعدد الكبير من رحلات الطيران ورحلات الربط والمسافرين.

وحول نتائج قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتوقعات للعام المقبل، قال العوضي: من المتوقع أن يشهد قطاع الطيران في المنطقة العام 2024 نمواً بنسبة 3.3%.

وأضاف: «شهدت المنطقة تعافياً كاملاً في عدد المسافرين العام الجاري لتحقق نفس مستويات العام 2019، بينما من المتوقع أن تحقق نتائج بعدد المسافرين العام 2024، تفوق مستويات العام 2019، وشهدت مبيعات التذاكر في المنطقة العام الجاري نمواً ملحوظاً محققة نفس مستويات العام 2019».

وأشار العوضي إلى أنه من المتوقع نمو أرباح شركات الطيران في المنطقة بنسبة 25.6% العام المقبل، بعد أن سجلت نمواً قوياً وثابتاً في الأرباح العام الجاري.

وأشار إلى أن أسعار تذاكر الطيران دولياً شهدت ارتفاعاً العام الجاري بسبب ارتفاع الكلفة التشغيلية والتضخم وارتفاع الطلب.

وحول الاستدامة ودور قطاع الطيران، قال العوضي: «نؤكد التزامنا في تحقيق أهداف الحياد المناخي بحلول عام 2050، حيث إن قطاع الطيران يقوم بدوره بفاعلية من خلال المبادرات التي أطلقها المتعلقة في ذلك».

وبحسب «إياتا»، وافق المؤتمر الثالث للطيران وأنواع الوقود البديلة الشهر الماضي على إطار عمل عالمي لتعزيز إنتاج وقود الطيران المستدام بهدف تشغيل الطائرات بوقود أقل كثافة من الكربون بنسبة 5% في عام 2030 مقارنة بالوقود الأحفوري المستخدم اليوم، ويتعين على الحكومات الآن أن تدعم هذا الهدف من خلال وضع سياسات فورية لتحفيز إنتاج وقود الطائرات المستدام.

وتؤكد «إياتا» أنه تم شراء كامل الكمية التي تم إنتاجها من وقود الطائرات المستدام العام الماضي، وهو ما سيحدث هذا العام أيضاً.

ووفقاً لآخر بيانات «إياتا»، سجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 24.1% في حركة المسافرين خلال شهر أكتوبر 2023 مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.