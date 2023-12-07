الجمعة 8 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

سعود بن صقر: الشراكات الاقتصادية ركيزة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري

سعود بن صقر مع الوفد التجاري البريطاني (وام)
8 ديسمبر 2023 01:26

رأس الخيمة (وام)

أخبار ذات صلة
1000 لاعب ولاعبة في «شرطة دبي للألعاب الإلكترونية»
نخبة «الرياضات الإلكترونية» يخوضون «النهائيات العالمية» في أبوظبي

اطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، على آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وفرص تعزيزها في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة، من خلال بناء الشراكات الاقتصادية والتجارية وفتح قنوات جديدة تدعم التبادل التجاري والاستثماري القائمة بين الجانبين، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين في العديد من المجالات نحو مزيد من النمو والازدهار.
جاء ذلك خلال حضور سموه جانباً من ملتقى الوفد التجاري البريطاني الذي يزور الدولة حالياً مع رؤساء ومدراء الجهات الحكومية وممثلي الشركات العاملة بالإمارة في فندق ومنتجع دبل تري باي هيلتون جزيرة المرجان برأس الخيمة، بالتعاون والتنسيق بين حكومة رأس الخيمة ووزارة الأعمال والتجارة البريطانية، وذلك بهدف بحث الفرص الاستثمارية بين المملكة المتحدة وإمارة رأس الخيمة في العديد من المجالات والقطاعات الحيوية التي تدعم جهود الاستدامة والابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال وتعزز من نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بزيارة الوفد البريطاني، متمنياً التوفيق والنجاح لهذه الزيارة في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين في العديد من المجالات، وأن تسهم هذه الزيارات الاقتصادية لمزيد من الشراكة التجارية والاستثمارية المثمرة، وتحفز التبادل المعرفي والعمل الاقتصادي المشترك بين الجانبين.
وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال اللقاء الذي حضره سعادة أوليفر كريستيان القنصل العام البريطاني لدى الدولة، يرافقه عدد من مسؤولي البعثة التجارية في السفارة البريطانية وممثلي الشركات البريطانية، بعلاقات التعاون مع المملكة المتحدة، لاسيما الاقتصادية والتجارية التي تشهد نمواً متواصلاً في ظل وجود فرص استثمارية كبيرة تدعم النمو المستدام.

سعود بن صقر
الإمارات
حاكم رأس الخيمة
رأس الخيمة
آخر الأخبار
1000 لاعب ولاعبة في «شرطة دبي للألعاب الإلكترونية»
الرياضة
1000 لاعب ولاعبة في «شرطة دبي للألعاب الإلكترونية»
اليوم 15:30
نخبة «الرياضات الإلكترونية» يخوضون «النهائيات العالمية» في أبوظبي
الرياضة
نخبة «الرياضات الإلكترونية» يخوضون «النهائيات العالمية» في أبوظبي
اليوم 15:19
برنامج توعوي بمبادرة «التزامكم سعادة»
الرياضة
برنامج توعوي بمبادرة «التزامكم سعادة»
اليوم 15:00
شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى عدم الانشغال بغير الطريق أثناء عبور الإشارات الضوئية
علوم الدار
شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى عدم الانشغال بغير الطريق أثناء عبور الإشارات الضوئية
اليوم 14:41
"النقل المتكامل": إغلاق جزئي للطريق على جسر السعادة - أبوظبي خلال عطلة نهاية
علوم الدار
"النقل المتكامل": إغلاق جزئي للطريق على جسر السعادة - أبوظبي خلال عطلة نهاية
اليوم 14:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©