50 مليار درهم زيادة في أصول البنوك الإماراتية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفع إجمالي الأصول المصرفية بقيمة 50.4 مليار درهم خلال شهر سبتمبر 2023، تعادل نمواً بنسبة 1.3% إلى 3.952 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر 2023 مقارنة مع 3.901 تريليون درهم في نهاية شهر أغسطس 2023، ما يعتبر أحد أعلى معدلات نمو الأصول المصرفية بدولة الإمارات على أساس شهري بتاريخها، بحسب الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.

وأظهرت بيانات «المركزي» أن البنوك العاملة بالدولة ضخت قروضاً وتمويلات جديدة بقيمة 28.2 مليار درهم جديدة خلال شهر سبتمبر 2023، ليرتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 1.4% من 1.953.4 تريليون درهم في نهاية شهر أغسطس 2023 إلى 1.981.6 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر 2023.

وارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.7% في الائتمان المحلي وبنسبة 7.3% في الائتمان الأجنبي. ويعزى ارتفاع الائتمان المحلي إلى زيادات بنسبة 3.3% و0.2% و3.8% في الائتمان الممنوح للقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) والقطاع الخاص والمؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي، متجاوزاً الانخفاض بنسبة 0.2% الذي سجله الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي. وسجل إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعاً بقيمة 17.4 مليار درهم خلال شهر سبتمبر 2023 بنمو نسبته 0.7%، مرتفعاً من 2.403.5 تريليون درهم في نهاية شهر أغسطس 2023 إلى 2.420.9 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر 2023.

ويعزى النمو في إجمالي الودائع المصرفية إلى ارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 1.8% متجاوزاً الانخفاض في ودائع غير المقيمين بنسبة 10.1%.

وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة لزيادات في ودائع القطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة)، وودائع القطاع الخاص، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية، بنسبة 9.0% و1.3%و20.1% على التوالي. وتراجعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة2.1%.

إلى ذلك، توسعت القاعدة النقدية بنسبة 0.4% من 595.1 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس 2023 إلى 597.3 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر 2023. وكانت الدوافع الرئيسية لهذا الارتفاع في القاعدة النقدية هي الزيادة في العملة المصدرة بنسبة 0.5%، وفي حساب الاحتياطي بنسبة 13.1%، وفي الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 5.8% وفي المقابل، انخفضت الحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدى المصرف المركزي بنسبة 34.4%.

من جهة أخرى، بلغت أصول المصرف المركزي 640 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2023، بانخفاض طفيف بلغ نحو 1.5 مليار درهم مقارنة مع رصيدها في نهاية أغسطس الذي سبقه، وذلك نتيجة انخفاض ودائع البنوك لدى المصرف المركزي بنحو 2.5 مليار درهم خلال الشهر نفسه.