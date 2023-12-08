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اقتصاد

مذكرة تفاهم بين "الأوراق المالية" وجامعة برمنغهام دبي

«الأوراق المالية» تعتمد آلية التعامل مع الشركات الموقوفة
8 ديسمبر 2023 19:06

 

دبي (الاتحاد)
وقعت جامعة برمنغهام دبي وهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات أمس مذكرة تفاهم بهدف زيادة ثقة المستثمرين في دولة الإمارات.
وتركز مذكرة التفاهم على بناء القدرات البشرية في هيئة الأوراق المالية والسلع للمساعدة في تعزيز الموثوقية والقدرة التنافسية والاستدامة لسوق رأس المال في دولة الإمارات.
وأطلقت دولة الإمارات في الأشهر الأخيرة العديد من المشاريع الجديدة التي تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار في البلاد وتسهيل ممارسة الأعمال، بما في ذلك استراتيجيات التوريد المحلية، والشفافية في البيانات المناخية، وضريبة الشركات، ونظام الفوترة الإلكترونية.
وستغطي مذكرة التفاهم برامج التدريب المهني وورش العمل والفعاليات المشتركة التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة المهنية وزيادة الوعي بالمنتجات والأدوات المالية. وستتمكن هيئة الأوراق المالية والسلع أيضاً من الوصول إلى أعمال وأبحاث مركز الابتكار المالي المستدام بجامعة برمنغهام دبي، والذي تم إطلاقه في نوفمبر لاستكشاف الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستثمارات المسؤولة، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، بالإضافة إلى التطورات في التمويل البديل مثل التكنولوجيا المالية والتمويل الأخضر.
ووقعت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، مذكرة التفاهم مع جامعة برمنغهام، خلال حفل أقيم في حرم الجامعة.
وشددت السويدي على أهمية توسيع الشراكات الاستراتيجية للهيئة مع المؤسسات الأكاديمية العاملة في دولة الإمارات وخارجها، موضحة أن هذه الشراكة مع جامعة برمنغهام دبي، المؤسسة الأكاديمية والتدريبية الرائدة في دولة الإمارات، ستبنى على إطار مشترك يخدم مصلحة الطرفين.
وقالت: تولي هيئة الأوراق المالية والسلع اهتماماً كبيراً بتنمية رأس المال البشري الذي يعد عنصراً أساسياً في قطاع الأوراق المالية القائم على المعرفة، وتسعى بشكل حثيث إلى إعداد كوادر شابة قادرة على القيام بالمهام بفعالية وصنع إنجازات نوعية تولد تأثيرات إيجابية على حياتهم المهنية ومؤسساتهم. ولتحقيق هذه الغاية، قامت هيئة الأوراق المالية والسلع بوضع خطط تدريبية تشغيلية واستراتيجية لتحقيق رؤيتها وأهدافها لتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الأوراق المالية في دولة الإمارات".
وقال هشام فرج، بروفيسور المالية ومدير مركز البحث في الابتكار المالي المستدام ، جامعة برمنغهام: يؤكد هذا التعاون مكانتنا كشريك استراتيجي في المعرفة والأبحاث للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بما يدعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات، وسندعم جهود بناء القدرات التي تبذلها هيئة الأوراق المالية والسلع من خلال الاستفادة من شبكتنا الدولية من الخبراء والأكاديميين.

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