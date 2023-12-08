12.37 تريليون درهم التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات خلال 9 أشهر

أبوظبي (وام)

ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ لأكثر من 12 تريليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي أمس، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية بلغت 12.379 تريليون درهم خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 34.3% مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 9.217 تريليون درهم منفذة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2022.

وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بواقع 7.915 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و4.463 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.

ووصلت التحويلات في يناير الماضي إلى 1.215 تريليون درهم، ونحو 1.214 تريليون درهم في فبراير، إضافة إلى 1.46 تريليون درهم في مارس، بينما بلغت نحو 1.172 تريليون درهم في أبريل، و1.68 تريليون درهم في مايو و1.261 تريليون درهم في يونيو، و1.52 تريليون في يوليو و1.47 تريليون في أغسطس و1.38 تريليون في سبتمبر.

يشار إلى أن نظام الإمارات للتحويلات المالية UAEFTS هو نظام التحويلات الرئيسة الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.

وفي سياق آخر، أوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 930.6 مليار درهم موزعة على 16.45 مليون شيك خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

من جانب آخر، أظهرت الإحصائيات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري وصلت إلى 127.898 مليار درهم، وتضمنت 127.888 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية و10.28 مليون درهم بالعملات المعدنية.

ووصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي لنحو 132.777 مليار درهم خلال التسعة أشهر، وشملت 132.73 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية و46.35 مليون درهم بالعملات المعدنية.