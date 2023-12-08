5.2 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية خلال أسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

واصل المستثمرون الأجانب والمؤسسات المالية، الشراء في أسواق الأسهم خلال الأسبوع الماضي لتكون محصلة تعاملاتهم الإجمالية خلال 4 أيام جرى فيها التداول من الأسبوع، صافي (شراء) بنحو 102.1 مليون درهم للأجانب، و101.9 مليون للمؤسسات المالية. وكانت محصلة شراء الأجانب في سوق أبوظبي 22.7 مليون درهم، في حين كانت محصلة شرائهم في سوق دبي 79.49 مليون درهم.

فيما جاءت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق العاصمة صافي شراء بقيمة 17 مليون درهم مقارنة بصافي شراء قارب 85 مليوناً في سوق دبي المالي.

وتركزت تداولات الأسبوع الماضي بشكل رئيس على الأسهم الجديدة المدرجة في السوق، رغم تراجع القيمة السوقية، خاصة أسهم «فينكس» في أبوظبي، و«تاكسي دبي» في دبي، حيث استقطبت الأسواق المحلية سيولة خلال 4 أيام تداول جاوزت 5.2 مليار درهم، متضمنة 3.99 مليار درهم في سوق العاصمة، و1.23 مليار درهم في سوق دبي.

إلى ذلك، انخفضت القيمة السوقية للأسهم المحلية خلال الأسبوع بمقدار 42.7 مليار درهم محصلة لانخفاض القيمة السوقية لأسهم أبوظبي بنحو 41.9 مليار درهم، وتراجع القيمة السوقية للأوراق المالية المتداولة في سوق دبي المالي بنحو 815 مليون درهم.



سوق أبوظبي

وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة تعاملات (شراء) الأجانب الإجمالية مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي (شراء) 22.7 مليون درهم، وصافي (شراء) 17 مليون سهم بعد استحواذهم على 27.44% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع، وعلى 30.4% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة.

وكانت محصلة تعاملات العرب (بيع) بقيمة 13.84 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (بيع) بقيمة 30.26 مليون درهم، في حين جاءت محصلة تعاملات الأجانب (غير العرب) شراء بقيمة 67.18 مليون درهم، مؤكدة أن محصلة تعاملات الإماراتيين كانت (بيع) بنحو 22.7 مليون درهم من مشتريات من الأسهم بقيمة 2.89 مليار درهم، ومبيعات بقيمة 2.91 مليار درهم.

وفيما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي، فإن قيمة تعاملات شراء المستثمرين المؤسساتيين بلغت 3.1 مليار درهم بعد شراء 537.62 مليون سهم، مقارنة بنحو 3.092 مليار درهم قيمة تعاملات بيع 610 ملايين سهم لتكون محصلة تعاملات المؤسسات صافي (بيع) بقيمة 73.18 مليون درهم وصافي (بيع) 76.7 مليون سهم. وقام المستثمرون الأفراد بشراء 325.13 مليون سهم بقيمة تتجاوز 814.54 مليون درهم، وباعوا 248.43 مليون سهم بقيمة 741.35 درهم، لتكون المحصلة صافي (شراء) بقيمة 73.1817 مليون درهم، وصافي (بيع) لعدد 72.43 مليون سهم. وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على انخفاض نسبته 1.45% منخفضاً بمقدار 138.33 نقطة، ويغلق عند مستوى 9400.75 نقطة وهو أدنى مستوى مسجل خلال الأسبوع المنقضي، مقارنة مع 9539 نقطة بنهاية الأسبوع السابق وهو أعلى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع. وكانت نتيجة تداولات الأسبوع، ارتفاع أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع أسعار 61 شركة، فيما أغلقت 31 شركة مستقرة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع السابق.

وشهد السوق إبرام 52 ألفاً و719 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 913.23 مليون سهم بقيمة إجمالية جاوزت 3.999 مليار درهم. وتراجعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 41.91 مليار درهم، لتبلغ في نهاية الأسبوع 2.833 تريليون درهم مقارنة مع القيمة السوقية بنهاية الأسبوع السابق البالغة 2.875 تريليون درهم.



سوق دبي

وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 694 مليون درهم لتشكل ما يقارب من 53.5% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 614.52 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 47.37% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 79.49 مليون درهم، كمحصلة (شراء).

ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 928.26 مليون درهم، تشكل ما نسبته 71.56% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 843.29 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 65% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 84.96 مليون درهم، كمحصلة (شراء). وزادت تعاملات بيع الأفراد في سوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضي مقارنة بتعاملات الشراء، حيث بلغت 453.86 مليون درهم. وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على انخفاض بنحو 36.23 عند مستوى 3951.52 نقطة يوم أمس مقارنة مع 3987.75 نقطة بنهاية الأسبوع السابق.



تداولات الإماراتيين

استحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصتهم 72.56% من قيمة التداولات، و69.6% من كمية التداولات.

وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 2.89 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 2.91 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيع) بقيمة 22.7 مليون درهم، وصافي (شراء) لنحو 17.05 مليون سهم.