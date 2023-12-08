السبت 9 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«سياحة عجمان» تختتم جولة خليجية لتعزيز السياحة

«سياحة عجمان» تختتم جولة خليجية لتعزيز السياحة
9 ديسمبر 2023 01:40

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: وقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء المأساة في غزة
مواصلات «خضراء» في ساحات «كوب»

اختتم وفد دائرة التنمية السياحية في عجمان، برئاسة محمود خليل الهاشمي، المدير العام، جولة ترويجية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر الحالي والتي هدفت إلى تعزيز السياحة في إمارة عجمان، وعرض معالمها الفريدة وإمكانياتها الاستثنائية لجذب الزوار الخليجيين.
وفي مسقط بسلطنة عُمان وقعت دائرة التنمية السياحية في عجمان اتفاقية مع «ترافيل بوينت إل إل سي»، الشركة العمانية المتخصصة في قطاع السياحة وفي تقديم تجارب سياحية فريدة ومتنوعة في مجال تنظيم الجولات السياحية، وسياحة المغامرة وتنظيم حفلات الزفاف، بالإضافة إلى إدارة الفعاليات، وتأتي الاتفاقية بهدف تجسيد مزيج متناغم من السياحة الإبداعية وإبراز معالم عجمان الفريدة.
وفي الرياض بالمملكة العربية السعودية، تم توقيع اتفاقيتين، الأولى مع الصرح للسياحة، الشركة البارزة في قطاع السياحة والسفر، مع خبرة شاملة وقدرات قوية في سوق السفر وتأتي هذه الشراكة بهدف الارتقاء بمعايير الضيافة في عجمان، وتعكس التفاني في تحقيق مستويات رفيعة من الخدمة والتي من المتوقع أن تسهم في جذب المزيد من المسافرين إلى عجمان وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية استثنائية.
والاتفاقية الثانية مع شركة «أجنحة السماء للسفر والسياحة»، المتخصصة في قطاع السفر والسياحة، بهدف تطوير وتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجهتين والإسهام في توحيد الجهود المشتركة، بالإضافة إلى تطوير مجال حجوزات الفنادق والتسويق لمناطق الجذب السياحي في عجمان.
كما وقعت دائرة التنمية السياحية في مدينة جدة، اتفاقية مع شركة «لوموند» للتعاون حول تقديم حلول متقدمة لحجوزات الفنادق من خلال نظام حجز متطور.
وأجرى وفد دائرة التنمية السياحية في عجمان لقاءات مع قادة ومشغلين في قطاع السياحة، إلى جانب شركات ووكالات سياحية بارزة بإشراف  محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان.
وتضمن خط الرحلة زيارات إلى سلطنة عُمان ابتداءً من 4 ديسمبر، تلاها الرياض في المملكة العربية السعودية في الفترة من 5 إلى 6 ديسمبر، واختتمت في جدة في 7 ديسمبر.
وقال حمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان: تمثل هذه الجولة في مجلس التعاون الخليجي خطوة مهمة للقطاع السياحي في عجمان، حيث نبني تحالفات ذات مغزى مع كبريات الشركات ووكالات السفر في سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية.

عجمان
الإمارات
دائرة التنمية السياحية
محمود خليل الهاشمي
مجلس التعاون الخليجي
آخر الأخبار
شاب فلسطيني يقف على أنقاض مبنى مدمر في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: لا أماكن آمنة في غزة
اليوم 01:48
تصاعد أعمدة الدخان في مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات عربية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة
اليوم 01:48
ملصقات المرشح الرئاسي والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي (رويترز)
الأخبار العالمية
مصر.. بدء الصمت الانتخابي قبيل الاستحقاق الرئاسي غداً
اليوم 01:48
أضرار بمنزل في جنين بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
بلجيكا تحظر دخول المستوطنين مرتكبي العنف في الضفة الغربية
اليوم 01:48
أرشيفية
الأخبار العالمية
تونس: منع 55 ألف مهاجر منذ بداية 2023
اليوم 01:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©