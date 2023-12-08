«سياحة عجمان» تختتم جولة خليجية لتعزيز السياحة

عجمان (وام)

اختتم وفد دائرة التنمية السياحية في عجمان، برئاسة محمود خليل الهاشمي، المدير العام، جولة ترويجية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر الحالي والتي هدفت إلى تعزيز السياحة في إمارة عجمان، وعرض معالمها الفريدة وإمكانياتها الاستثنائية لجذب الزوار الخليجيين.

وفي مسقط بسلطنة عُمان وقعت دائرة التنمية السياحية في عجمان اتفاقية مع «ترافيل بوينت إل إل سي»، الشركة العمانية المتخصصة في قطاع السياحة وفي تقديم تجارب سياحية فريدة ومتنوعة في مجال تنظيم الجولات السياحية، وسياحة المغامرة وتنظيم حفلات الزفاف، بالإضافة إلى إدارة الفعاليات، وتأتي الاتفاقية بهدف تجسيد مزيج متناغم من السياحة الإبداعية وإبراز معالم عجمان الفريدة.

وفي الرياض بالمملكة العربية السعودية، تم توقيع اتفاقيتين، الأولى مع الصرح للسياحة، الشركة البارزة في قطاع السياحة والسفر، مع خبرة شاملة وقدرات قوية في سوق السفر وتأتي هذه الشراكة بهدف الارتقاء بمعايير الضيافة في عجمان، وتعكس التفاني في تحقيق مستويات رفيعة من الخدمة والتي من المتوقع أن تسهم في جذب المزيد من المسافرين إلى عجمان وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية استثنائية.

والاتفاقية الثانية مع شركة «أجنحة السماء للسفر والسياحة»، المتخصصة في قطاع السفر والسياحة، بهدف تطوير وتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجهتين والإسهام في توحيد الجهود المشتركة، بالإضافة إلى تطوير مجال حجوزات الفنادق والتسويق لمناطق الجذب السياحي في عجمان.

كما وقعت دائرة التنمية السياحية في مدينة جدة، اتفاقية مع شركة «لوموند» للتعاون حول تقديم حلول متقدمة لحجوزات الفنادق من خلال نظام حجز متطور.

وأجرى وفد دائرة التنمية السياحية في عجمان لقاءات مع قادة ومشغلين في قطاع السياحة، إلى جانب شركات ووكالات سياحية بارزة بإشراف محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان.

وتضمن خط الرحلة زيارات إلى سلطنة عُمان ابتداءً من 4 ديسمبر، تلاها الرياض في المملكة العربية السعودية في الفترة من 5 إلى 6 ديسمبر، واختتمت في جدة في 7 ديسمبر.

وقال حمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان: تمثل هذه الجولة في مجلس التعاون الخليجي خطوة مهمة للقطاع السياحي في عجمان، حيث نبني تحالفات ذات مغزى مع كبريات الشركات ووكالات السفر في سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية.