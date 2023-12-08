أكاديمية سوق أبوظبي العالمي توقع اتفاقيات لتعزيز التعليم المالي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، الذراع المعرفي لسوق أبوظبي العالمي، أمس، إبرام مجموعة من اتفاقيات التعاون الاستراتيجي المهمة مع مؤسسات رائدة، تشمل توقيع مذكرات تفاهم وإعلاناً مع مؤسسات محلية ودولية بارزة تركز على بناء القدرات والإعلان عن الأبحاث الطموحة وخدمة جدول أعمال جهود تنمية المواهب الوطنية.

وبهدف الاستجابة لتطورات المشهد الاقتصادي وتعزيز النمو، تم توقيع مذكرة تفاهم مع غرفة أبوظبي، تركز على تطوير برامج التدريب، والتعاون في برامج التنمية الوطنية، وإقامة الفعاليات المتخصصة، ودعم المنظومة الشاملة لريادة الأعمال لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق برامج جديدة في مجال التنمية المستدامة تتعلق بمجموعة من المهارات المحددة.

وفي إطار جهودها الرامية إلى تطوير المهارات الوطنية وتعزيز فرص التوظيف للطلاب والخريجين، وقعت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي مذكرة تفاهم مع جامعة السوربون أبوظبي، تشمل مجالات تعاون رئيسية من بينها، إشراك طلبة جامعة السوربون أبوظبي وأعضاء هيئة التدريس في برامج الأكاديمية، واستضافة جلسات توعوية حول برامجها، وتنظيم ورش عمل ومحاضرات وفعاليات في المجالات المشتركة بهدف تعزيز الابتكار والتطوير، بالإضافة إلى مشاركة مخرجات الأبحاث والبحوث التطبيقية في القطاع المالي.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى مع جامعة مانشستر، تهدف إلى إجراء البحوث وتطوير التقنيات ونشر المعرفة الخاصة بالمواضيع الرئيسية التي تخص التقنيات المالية والتحول الرقمي. وتشمل مذكرة التفاهم، التعاون في مجال تنظيم الندوات والبرامج والحصص التعليمية المتخصصة والمشاركة في تطوير الأوراق البحثية لمواجهة تحديات القطاع المالي في دولة الإمارات. وبالإضافة إلى مذكرات التفاهم، وقعت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي إعلاناً مع المدرسة البريطانية في الشرق الأوسط (BSME) بهدف تجهيز قوة عمل وطنية متخصصة من المعلمين ودمج القيم والثقافة المحلية من خلال «برنامج المعلمين».

وقال حمد صياح المزروعي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية سوق أبوظبي العالمي: نستمر في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي في تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي مع مختلف المؤسسات الرائدة في الدولة وخارجها، وذلك في إطار جهودنا وتطلعاتنا الرامية إلى بناء القدرات المتخصصة وتطوير المهارات المتنوعة، لتلبية احتياجات القطاع المالي وسوق العمل بشكل عام.