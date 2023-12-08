18 مليار دولار تمويلات خضراء ومستدامة لـ«أبوظبي الأول»

دبي (وام)

أكد شارجيل بشير، رئيس الاستدامة في بنك أبوظبي الأول، أن «COP28» نقطة تحول في العمل المناخي، مشيرا إلى أن البنك قدم تمويلات خضراء ومستدامة بقيمة 18 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وذلك ضمن هدفه السابق المتمثل في تقديم تمويلات بقيمة 75 مليار دولار خلال الفترة من 2022 و2032.

وقال بشير على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف «COP28» إن البنك أعلن خلال فعاليات المؤتمر عن زيادة حجم التمويل الأخضر الذي سيقدمه ليصل إلى 135 مليار دولار بحلول عام 2030، بزيادة نسبتها 80% مقارنة بالتسهيلات التمويلية التي رصدها البنك في عام 2021.

وأضاف أن هذه الخطوة تؤكد التزام «أبوظبي الأول» بلعب دور رئيس وفعّال في منح زخم أكبر لأجندة التمويل المستدام في المنطقة لتشمل مشاريع التمويل الانتقالي وتمويل المراحل المبكرة للتغير المناخي، وتؤكد مدى مرونته في الاستجابة للمتغيرات في أولويات العملاء، والمجتمع بشكل عام.

وأشار إلى أن «أبوظبي الأول» سيواصل العمل على عدة محاور مهمة تشمل التمويل الانتقالي والتمويل الأخضر، بالتزامن مع خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أنشطة البنك، وذلك مع تنامي أهمية التمويل المناخي لدعم الإجراءات في وجه تغير المناخ.

وقال إن «COP28» يشكل منصة مهمة لمناقشة التحديات التي تواجه العالم في مجال التغير المناخي ومحاولة الوصول إلى حلول تسهم في معالجة هذه التحديات، فضلاً عن كونه فرصة استثنائية لإلقاء الضوء على الإنجازات والجهود التي تقوم بها دولة الإمارات بهدف بناء مستقبل أخصر للجميع.

وأكد أن «أبوظبي الأول» يؤكد دائماً دعمه الكامل لرؤية الدولة الهادفة إلى مد جسور الحوار البنّاء الذي يثمر عن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة في كل المجالات، مضيفاً: «نحن واثقون أن دولة الإمارات ستتمكن من تنفيذ أجندتها الطموحة بنجاح، وأن COP28 سيكون بمثابة نقطة تحول تاريخية في مجال العمل المناخي».