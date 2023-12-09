«أبوظبي للاستثمار» يدعم مستقبل التنقل المستدام في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

يستقبل مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) في أبوظبي، شركة GRIDSERVE، المتخصصة في مجال الشبكات الذكية والمتصلة لشحن المركبات الكهربائية من خلال الطاقة النظيفة، وذلك بعد الاتفاقية التي عقدها مكتب أبوظبي للاستثمار مع شركة GRIDSERVE لتأسيس عملياتها في إمارة أبوظبي، وستدعم هذه الخطوة نمو قطاع المركبات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوفر GRIDSERVE، منصة Sun-to-Wheel الخاصة بشبكات شحن المركبات الكهربائية التي تعمل بوساطة الطاقة الشمسية والبطاريات. وتعمل الشركة مع مكتب أبوظبي للاستثمار للاستفادة من قدرات مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) في أبوظبي لدعم رؤيتها في تأسيس شبكات ذكية ومتصلة مع شركائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويوفر مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) الذي يتخذ من مدينة مصدر في أبوظبي مقراً له، أحدث المرافق والخدمات ضمن بيئة تنظيمية داعمة لجهود الشركات لتصميم واختبار وتصنيع حلول التنقل الذكي وتطبيقاتها الجوية والبرية والبحرية، إلى جانب خدمة القطاعات الحيوية الأخرى مثل القطاع اللوجستي.

وبهذه المناسبة، قال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: «يدعم مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) في أبوظبي كامل سلسلة القيمة لقطاع التنقل الذكي وذاتي القيادة، بداية من تصميم وتصنيع المركبات، وصولاً إلى توليد الطاقة النظيفة وتوزيعها وشحن المركبات الكهربائية. ويمثل تعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع GRIDSERVE دفعة قوية لأعمال مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، وخطوة مهمة لبناء شبكة الجيل القادم لمستقبل التنقل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم».

وتعتبر الإمارات من الدول الرائدة في جهود التحول إلى وسائل النقل المستدامة والصديقة للبيئة. وتعد البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية من العوامل الرئيسة لتحقيق هذا الهدف وزيادة استخدام المركبات الذكية وذاتية القيادة.

وأضاف تودينغتون هاربر، الرئيس التنفيذي لشركة GRIDSERVE: «ترتكز رؤية GRIDSERVE على تزويد الطاقة المستدامة ودعم الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ. من خلال تعاوننا مع مكتب أبوظبي للاستثمار، نتطلع لتوسيع نطاق أعمالنا في المنطقة لدعم رويئتنا في تزويد الحلول المرتبطة بالمركبات الذكية وذاتية القيادة مع شركائنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم».

ويهدف مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) في أبوظبي للاستفادة من القاعدة الصناعية القوية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي، ويدعم هدف دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثل في زيادة حصة المركبات الكهربائية والهجينة على الطرق إلى نصف عدد السيارات الإجمالي بحلول العام 2050.

ويستفيد المجمع من قدرات أبوظبي الاستثنائية في مجال النقل الجوي وشبكة الطرق والموانئ البحرية العالمية. ويعمل المجمع على تعزيز التعاون الأكاديمي ودعم مراكز ومرافق الاختبار وجهود البحث العلمي والتطوير، وإصدار الشهادات والخدمات، وتوفير الورش الضخمة وورش تخزين الطائرات ومرافق التصنيع، وتوفير التكامل اللوجستي على المستوى العالمي.

