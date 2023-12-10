"العربية أبوظبي" تعلن انطلاق أولى رحلاتها إلى كولومبو

أعلنت "العربية أبوظبي"، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عن تسيير أولى رحلاتها المباشرة إلى مطار باندارانيك الدولي بتاريخ الثامن من ديسمبر 2023 حيث ستدشن الناقلة رحلات مباشرة لتربط العاصمة الإماراتية بمدينة كولومبو بمعدل 3 رحلات أسبوعية أيام الأربعاء والجمعة والأحد.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: "يسعدنا في "العربية أبوظبي" الإعلان عن إطلاق أول رحلة لنا من أبوظبي إلى كولومبو. وبينما قمنا مؤخراً بنقل عملياتنا التشغيلية إلى مبنى المسافرين "A" لمطار أبوظبي الدولي المجهز بأحدث التقنيات المتقدمة، فإن تدشين رحلات الوجهة الجديدة تعكس التزامنا بتوفير خدمات سلسة للمسافرين وتعزيز قطاعي السفر والسياحة في كلا البلدين".

من جانبها، قالت مورين بانرمان، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات أبوظبي: "يسرّنا أن نعلن إلى جانب شركائنا " العربية أبوظبي" عن إطلاق هذا المسار الذي سيربط أبوظبي بالعاصمة السريلانكية كولومبو. وتعكس هذه الوجهة الجديدة التزام الشركة بمواصلة تحقيق النمو وتوفير المزيد من الرحلات التي تنطلق من أبوظبي إلى كافة وجهات العالم"وتستمر "العربية أبوظبي" في تعزيز ربط العاصمة الإماراتية بالعالم، حيث توفر رحلات مباشرة إلى 28 وجهة عبر أسطول يضم 10 طائرات إيرباص A320 مباشرة من المبنى A في مطار أبوظبي الدولي.