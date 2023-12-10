«ديوا» تدعم المركبات الكهربائية والهجينة والهيدروجينية

دبي (الاتحاد)

تدعم هيئة كهرباء ومياه دبي، مستهدفات دولة الإمارات لتوفير شبكة وطنية من محطات شحن المركبات الكهربائية المجهزة بأحدث التقنيات المبتكرة لتقليل وقت الشحن، وتعزيز البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وتوفير وصول سهل إلى مرافق الشحن، بما يسهم في دفع التحول نحو استخدام منظومة النقل الأخضر، وتحقيق مساعي الدولة في خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل بنسبة 40%، وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 10 ملايين طن بحلول عام 2050، وزيادة نسبة المركبات الكهربائية في الدولة لتصبح 50% من إجمالي المركبات بحلول ذات العام.

وأدت هيئة كهرباء ومياه دبي، من خلال مبادرتها «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية التي أطلقتها عام 2014، دوراً فعالاً في دعم التنقل الأخضر. ووفرت مبادرة «الشاحن الأخضر» عند إطلاقها أول بنية تحتية عامة لشحن المركبات الكهربائية في المنطقة. وتتيح «الهيئة» حالياً أكثر من 380 محطة شحن في مختلف أنحاء إمارة دبي، بطاقة استيعابية لأكثر من 700 نقطة شحن، حيث إن معظم محطات الشحن تستطيع شحن مركبتين في الوقت نفسه. وتعمل «الهيئة» على زيادة عدد محطات الشحن لتصل إلى 1000 محطة بحلول عام 2025، وذلك في إطار خططها لمواكبتها للزيادة المطردة في استخدام السيارات الكهربائية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تعمل (الهيئة) على تحفيز التحول إلى المركبات الكهربائية في دولة الإمارات، وتحقيق الحياد المناخي، من خلال خفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالمركبات الكهربائية والهجينة، انسجاماً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد في العالم، وتحقيق استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030، والسياسة الوطنية للمركبات الكهربائية. ونتعاون مع جميع الشركاء على المستوى الاتحادي والمحلي ومن القطاع الخاص لإنشاء بنية تحتية عالمية المستوى لمحطات شحن المركبات الكهربائية لتحفيز استخدام وسائل النقل المستدامة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لإمارة دبي من ناحية الاستدامة وجودة الهواء والحد من الانبعاثات. إلى جانب ذلك، ندعم من خلال مبادراتنا وشراكاتنا الاستراتيجية مستهدفات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28) التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي، لتطوير أنظمة التنقل الصديقة للبيئة في المناطق الحضرية التي تستطيع تَحمل تداعيات تغير المناخ والتكيُّف معها».