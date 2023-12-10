خبراء لـ«الاتحاد»: «AI71» مؤهلة لمنافسة الشركات العالمية الرائدة في الذكاء الاصطناعي

يوسف العربي (أبوظبي)

أكد رجال أعمال ومتخصصون في تكنولوجيا المعلومات، أن شركة «AI71» والمدعومة بسلسلة نماذج فالكون المميزة للذكاء الاصطناعي مؤهلة لمنافسة الشركات العالمية المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأشاروا إلى أن إطلاق الشركة يضع الإمارات في مكان المنافسة والتعاون مع أكبر الدول الرائدة تكنولوجياً، لاسيما عندما يتعلق الأمر بتقديم قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وأكدوا أن الإمارات حاضنة مثالية للشركة الجديدة لما تتمتع به الدولة من بنية تحتية رقمية متطورة وبيئة أعمال جاذبة للمواهب والمبرمجين في إطار رؤية حكومية ثاقبة تهدف إلى تبوؤ موقع الريادة في قطاع التقنيات الحديثة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي.

ولفتوا إلى أنه بعد تأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، فإن الشركة الجديدة «AI71» تنقل التقدم الحاصل في الذكاء الاصطناعي من الجانب الأكاديمي إلى الجانب العملي والتطبيقي.

وجهة عالمية

وقال رجل الأعمال عبدالله عمر باعبيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيه أم جي»، لـ«الاتحاد»، إن الإمارات تمتلك سجلاً أكاديمياً حافلاً بالإنجازات على صعيد التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن إطلاق شركة «AI71» يأتي لترجمة هذه النجاحات ونقلها إلى الجوانب التطبيقية على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن قطاعات الصحة والتعلم والطاقة والصناعة تعد من أبرز القطاعات المستفيدة من هذه الخطوة المهمة.

وأشار إلى أن الإمارات تعد حاضنة مثالية لشركات الذكاء الاصطناعي نظراً للاستثمارات الكبيرة للدولة في هذا القطاع فضلاً عن تطور البنية التحتية الرقمية وقبل ذلك الرؤية الحكومية الثاقبة التي تهدف إلى ريادة الإمارات في قطاع التقنيات المتقدمة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن الإمارات تعد وجهة أولى للمبرمجين وشركات الذكاء الاصطناعي في المنطقة نتيجة امتلاكها مقومات الانتشار العالمي كما أنها ملتقى عالمي للتعاون في هذا المجال الحيوي.

وأشار إلى تميز الإمارات في التعاون الوثيق بين القطاعين الخاص المحلي والعالمي والقطاع الحكومي، ما يعزز تنافسية الشركات وقدرتها على التوسع والنمو.

التطور التكنولوجي

من ناحيته، قال غانم الشاعر، الرئيس التنفيذي لمجموعة شيبكال: إن النجاحات التي حققتها الإمارات في قطاع التكنولوجيا بشكل عام والذكاء الاصطناعي على نحو الخصوص يأتي انطلاقاً من رؤية حكومية ثاقبة تؤمن بدور التكنولوجيا في صنع مستقبل أفضل.

وأكد أن تدشين شركة «AI71» يعتبر خطوة مهمة لتعزيز مكانة الإمارات في قطاع التقنيات المتقدمة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي.

وقال إن الشركة الجديدة تسهم في التطور التكنولوجي حيث يعد الذكاء الاصطناعي واحداً من أسرع المجالات المتطورة في التكنولوجيا الحديثة وبفضل إطلاق شركة AI71، يمكن تعزيز تطور هذا المجال في الإمارات وجعلها مركزاً عالمياً للابتكار والبحث والتطوير في هذا المجال.

ونوه بأن «AI71» تسهم في تعزيز الاقتصاد حيث يعد الذكاء الاصطناعي قطاعاً استراتيجياً للغاية يمكن أن يحقق نمواً اقتصادياً كبيراً، ويمكن لشركة AI71 أن تسهم في تعزيز الاقتصاد الإماراتي، من خلال توفير أنظمة وحلول ذكاء اصطناعي مبتكرة تدعم الشركات والصناعات المختلفة، وتعزز إنتاجيتها وكفاءتها.

وقال: توفر الشركة الجديدة حلولاً مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل تحليل البيانات الضخمة، والتعلم الآلي، وتقنيات التعرف على الصوت والصورة وتلك الحلول يمكن أن تساهم في تحسين الخدمات المقدمة في الإمارات في العديد من القطاعات مثل الصحة والتعليم والتجارة وغيرها.

وعلى صعيد تعزيز التنافسية، تسهم «AI71» في ذلك من خلال استخدام حلول الذكاء الاصطناعي، ويمكن للإمارات تعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي فبفضل المزايا التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، يمكن للشركات الإماراتية تحسين تكنولوجياتها وعملياتها، وتعزيز قدرتها على الابتكار، وتحقيق مزيد من النمو والتنمية.

وأكد أن إطلاق شركة AI71 خطوة مهمة لتعزيز مكانة الإمارات من ناحية الذكاء الاصطناعي وتطوير قدراتها التكنولوجية والاقتصادية، وتعزيز التنافسية في السوق العالمية.

نمو متسارع

من ناحيته، قال علي المويجعي، عضو مجلس إدارة «رنبروك» لاستشارات تكنولوجيا المعلومات إن إطلاق شركة «AI71» يشكل خطوة مهمة لتعزيز مكانة الإمارات في مجال تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي بات ضرورة في عصرنا الحالي، حيث يختصر على البشرية الكثير من الوقت والجهد كما يعد الذكاء الاصطناعي مساعداً واستشارياً لكل شخص ومؤسسة، لاسيما على صعيد اتخاذ القرار. وقال إن قطاع الخدمات والإنشاءات من أبرز القطاعات المستفيدة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن أن توفر التقنية تصميمات معمارية مبتكرة خلال ثوان.

وأكد أن شركة «AI71» مؤهلة للتنافس على المستوى العالمي، لاسيما مع انطلاقها من الإمارات التي تتمتع بسجل حافل ونمو متسارع في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي.

مجالات متعددة

تستند شركة «AI71» إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المبتكرة «فالكون» التي طوَّرها معهد الابتكار التكنولوجي، وتعتزم التركيز على مجالات متعدِّدة لتقديم حلول وخيارات غير مسبوقة للشركات والمؤسَّسات العالمية في مجال التحكُّم في البيانات عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز مستوى الخصوصية وأمن البيانات.

ويأتي إطلاق الشركة بعد نجاح معهد الابتكار التكنولوجي في تطوير النموذج اللغوي الكبير «فالكون»، بإصداراته «7 بي» و«40 بي» و«180 بي»، والذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لأغراض دعم البحث والتطبيقات التجارية.