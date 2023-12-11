غرف دبي تستضيف مؤتمر التعاون الاقتصادي الصيني - الإماراتي

دبي (الاتحاد)

استضافت غرف دبي مؤخراً مؤتمر التعاون الاقتصادي الصيني– الإماراتي وذلك لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بين مقاطعة شاندونغ وإمارة دبي.

وجاء تنظيم المؤتمر بالتعاون مع دائرة التجارة في مقاطعة شاندونغ الصينية، وبدعمٍ من مركز الابتكار الصيني والقنصلية الصينية في دبي؛ وحضره أكثر من 350 مشاركاً، من بينهم 80 مشاركاً من مقاطعة شاندونغ وفي مقدمتهم سونغ جونجي، نائب حاكم مقاطعة شاندونغ.

وحول المناسبة، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "تعتبر الصين الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات مع علاقات تاريخية تمتد لعقود طويلة وفرص واعدة لاستمرار نمو التعاون الاقتصادي. ويشكل هذا المؤتمر خطوة مهمة لتعزيز العلاقات بين مجتمعي الأعمال في شاندونغ ودبي، وهو يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية لغرف دبي في استقطاب الشركات والاستثمارات العالمية إلى الإمارة. كما يدعم التزام الغرف بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) في مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، وترسيخ موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم".



وشكّل المؤتمر منصة مهمة للتبادل المعرفي والثقافي وتوقيع الاتفاقيات التجارية بين شاندونغ ودبي. وشهد المؤتمر كلمات لكل من سعادة لي شوهانغ، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي؛ وسونغ جونجي، نائب حاكم مقاطعة شاندونغ؛ وخالد الشامسي، نائب رئيس العمليات التشغيلية في غرف دبي.

كما شهد المؤتمر عرضاً تقديمياً بلغة الماندرين الصينية حول مزايا الاستثمار في دبي قدمته غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي.