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اقتصاد

«الياه سات» تحصل على تصنيف «AA» بمؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال

مجلس إدارة «الياه سات» يوافق على تعديل سياسة توزيع الأرباح
11 ديسمبر 2023 14:38

أبوظبي (الاتحاد)
حصلت شركة الياه سات للاتصالات الفضائية، على تصنيف "AA " المرموق ضمن مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI ) للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لعام 2023.
صُممت تصنيفات مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لتقييم مرونة الشركات في مواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات طويلة الأمد وذات الصلة بالمؤشرات المالية ومدى انفتاحها على الفرص. ويتيح هذا المؤشر للمستثمرين عامة، والمؤسسات الاستثمارية على وجه الخصوص، تقييم كيفية قيام الشركات بتضمين مختلف معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في عملياتها التجارية بما ينعكس بالإيجاب على قراراتهم الاستثمارية. 

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وتحافظ "الياه سات" على حضورها القوي أيضاً ضمن مؤشرات مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال، وهي مدرجة في المؤشر ذاته للشركات الصغيرة ومؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال العالمي للشركات الصغيرة في جميع الدول (ACWI ) ومؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة للشركات الصغيرة، ومؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للشركات الصغيرة في دولة الإمارات. 
وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: "نشعر بالفخر لحصولنا على تصنيف "AA " ضمن فئة الرواد لعام 2023 من مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال، في دلالة جديد على الخطوات الهائلة التي قطعتها "الياه سات" خلال السنوات الأخيرة لتسريع جهودنا الرامية إلى جعل شركتنا أكثر ابتكاراً وكفاءةً واستدامةً في جميع عملياتها. يلقي هذا التصنيف الضوء على كوننا شركة رائدة في اتباع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في القطاع، والفائدة الكبيرة التي نجنيها من وراء اتخاذ خطوات مؤثرة في هذا المجال سواء بالنسبة للبيئة أو اتخاذ القرارات التجارية السليمة. ونحن عازمون على مواصلة دورنا المتميز في مجال الاستدامة والبيئة وحوكمة الشركات".
يُعدّ هذا التصنيف المرموق بمثابة شهادة على التزام "الياه سات" الثابت والمستمر وتنفيذها الناجح لاستراتيجيات وسياسات وبرامج وممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. واعتمدت الشركة في العام 2022 إطاراً قوياً للاستدامة يضم خمس ركائز، ليكون بمثابة خريطة لتضمين الممارسات التجارية المسؤولة في عملياتها الأساسية. وفي خطوة مهمة نحو تعزيز مبادراتها في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وافق مجلس إدارة "الياه سات" على سياستها المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في أغسطس 2023 وإطار عمل المسؤولية الاجتماعية للشركات في نوفمبر 2023. وتوفر هذه السياسة الإرشادات الشاملة حول النهج المتبع على مستوى المجموعة لترسيخ حضور ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في جميع جوانب عملياتها.

الياه سات
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