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اقتصاد

«إيجل هيلز» توقع اتفاقية مع «برود» الصينية

«إيجل هيلز» توقع اتفاقية مع «برود» الصينية
11 ديسمبر 2023 15:27

دبي (الاتحاد)
أعلنت "إيجل هيلز" و"برود" (Broad) الصينية، عن إبرام اتفاقية تعاون في دولة الإمارات لإدخال تقنية البناء "هولون" منخفضة الكربون والتي تستخدم هياكل بناء غير خرسانية والاستغناء عن مواد البناء التقليدية في عمليات إنشاء المباني ويهدف هذا التعاون إلى دعم جهود التنمية العقارية المستدامة في الدولة، وتعزيز جودة الحياة ورفع درجة الشفافية في معالجة تغير المناخ تماشياً مع رؤية "الإمارات 2031". كما ستطلق الشركتان مشروعاً تجريبياً لتوطيد التعاون بينهما.
وأكد محمد العبار المؤسس ورئيس مجلس ادارة إيجل هيلز أن هذه الشراكة هو تجسيد حقيقي يعكس التزامنا في مجال الاستدامة والوعي البيئي وتزامناً مع مؤتمر COP28 بما يتماشى مع الممارسات المستدامة والصديقة للبيئة للقطاع العقاري في الإمارات، ويعتبر هذا الإعلان باكورة إنشاء اول مبنى بهذه التكنولوجيا في إماراة أبوظبي عبر إنشاء برج سكني من مواد بناء غير تقليدية يتكون من 15 – 30 طابق سيتم البدء فيه خلال 6 أشهر وإنجازه في أقل من 6 شهور ، ويعد هذا المشروع الفريد من نوعه في المنطقة نقلة نوعية في مجال الإنشاءات والبناء وكذلك المحافظة على خفض الانبعاثات وتقليل استخدام الطاقة وتدوير المياه المستخدمة .
واشار العبار أن دولة الإمارات اتخذت عدة خطوات فاعلة في هذا المجال، اذ احتلت الإمارات المرتبة 14 عالمياً من حيث عدد المباني المستدامة، كما أنها الدولة الوحيدة في المنطقة التي صدرت ضمن أفضل 30 مبنى، حيث بلغ عدد المباني الخضراء فيها أكثر من 900 مبنى.
وأشار الى ان هذه التجربة ستفتح المجال أمامنا وامام الشركات الاخرى بإحداث نقلة نوعية في عمليات البناء وإنجازها في وقت قياسي وبالتالي تخفيض التكاليف وايضاً تقليل الانبعاثات ، بالإضافة إلى إمكانية العمل على مشاريع منوعة سكنية وتجارية تحمل بصمة بيئية مستدامة .

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